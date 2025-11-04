Amélioration de l’offre éducative: un fils du Yatenga offre un bâtiment de trois classes

Yacouba Savadogo, à travers l’Association pour la recherche d’initiatives et d’actions pour un développement harmonisé (ARIADH) qu’il préside, a remis les clés d’un bâtiment de trois salles de classe équipées et électrifiées au haut-commissaire de la province du Yatenga au profit de l’école primaire publique Managzanga de Souli. La cérémonie est intervenue, le jeudi 30 octobre 2025, à Ouahigouya.

L’école primaire publique Managzanga de Souli dans la zone SONATUR de

Ouahigouya a reçu un appui de taille pour améliorer les conditions

d’apprentissage des élèves et de travail des enseignants. Le jeudi 30 octobre 2025, Yacouba Savadogo, président de l’Association pour la recherche d’initiatives et d’actions pour un développement harmonisé (ARIADH) a procédé à la remise officielle des clés d’un bâtiment flambant neuf de trois salles de classe. L’infrastructure est entièrement équipée de bureau, de tables-bancs et de tableaux.

L’initiative vise à désengorger le nombre d’élèves dans les salles de classe et offrir un cadre idéal d’apprentissage aux élèves de cette école. Le donateur a expliqué que le geste découle de son engagement pour une éducation de qualité et le bien-être des enfants de la commune de Ouahigouya. « L’avenir se prépare aujourd’hui. L’éducation est la base de tout développement. En offrant ce bâtiment, nous voulons permettre à chaque enfant de l’école Managzanga et environnant d’apprendre dans un environnement décent et inspirant. Nous espérons que ce geste va contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement », a-t-il déclaré.

Le haut-commissaire de la province du Yatenga, Tasséré Nacoulma, au nom du gouverneur de la région, a salué l’acte de ce fils de la région qu’il a qualifié de vrai patriote. « Yacouba Savadogo, avec son association ARIADH, n’est pas à son premier geste envers le monde éducatif. Dans la même lancée, le mois passé, plus de 900 kits scolaires ont été remis aux élèves déplacés internes de la commune de Thiou à Ouahigouya par son association. Avec ce bâtiment de trois salles bien équipées, c’est un ouf de soulagement qu’il apporte encore au monde éducatif de la commune de Ouahigouya.

Au nom des plus hautes autorités du pays, nous lui traduisons toute notre gratitude », a-t-il soutenu. Le directeur de l’école bénéficiaire, Abdoulaye Zallé, a aussi traduit sa gratitude au donateur et son association. « Ce joyau arrive à point nommé. Nous avons des classes surchargées. Ce nouveau bâtiment va considérablement désengorger les salles, améliorer la qualité de l’enseignement et motiver les enseignants à mieux accomplir leur mission », a-t-il souligné. Des élèves et parents d’élèves visiblement

heureux ont témoigné leur reconnaissance à travers des danses. La cérémonie de remise a également été marquée par la visite guidée du bâtiment et de bénédictions des sages.

Bassirou BADINI