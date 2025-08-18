Initiative présidentielle Faso Mêbo: le Comité international du mémorial Thomas-Sankara remet du matériel de 3,7 millions F CFA

Par
JK. Sidwaya
-
Le président du CIMTS, Daouda Traoré, a affirmé que le geste est l’initiative de révolutionnaires et anciens compagnons du président Thomas Sankara.

Le Comité international du mémorial Thomas-Sankara (CIMTS) a offert du matériel d’une valeur de 3,7 millions F CFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou.

Les dons pour l’Initiative présidentielle Faso Mêbo s’enchainent chaque jour. En effet, le Comité international du mémorial Thomas-Sankara (CIMTS) a remis du matériel estimé à 3,7 millions F CFA, jeudi 14 août 2025, en guise de contribution. « Au-delà des mots, nous avons voulu traduire par des actes concrets, notre soutien à l’initiative patriotique du Président Ibrahim Traoré », a déclaré le président du CIMTS, Daouda Traoré.

Il a expliqué que le don est composé de 10 sacs de ciment, trois compacteurs,
1 000 moules pour la fabrication des pavés, 40 bidons d’huile de 20 litres pour le démoulage. M. Traoré a également fait savoir que le geste est l’initiative de révolutionnaires et d’anciens compagnons du Thomas Sankara. « Nous avons aussi des parents des victimes du 15 octobre 1987, qui ont tenu à apporter leur contribution pour marquer leur soutien à la Révolution progressiste populaire », a-t-il souligné.

Il a loué les actions du chef de l’Etat en termes de développement, de reconquête du territoire. Daouda Traoré a fait savoir qu’au temps de la Révolution de 1984 des actions d’embellissement étaient menées, mais à d’autres dimensions. « Le Président Sankara était attaché à la pierre taillée, aux travaux d’intérêt commun, à l’effort public d’investissement auquel les gens ont aussi contribué … », a-t-il renseigné.

Aly SAWADOGO
Mohamed LY
(Stagiaire)

