Initiative présidentielle Faso Mêbo: le ministère en charge de l’économie apporte une contribution de 25 millions FCFA

Le personnel du ministère de l’Economie et des Finances a offert des agrégats, du ciment et de matériels de pavage d’une valeur totale de 25 millions FCFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 10 septembre 2025, au siège de l’Initiative, à Ouagadougou.

En plus de la bonne tenue des finances publiques, les agents du Ministère de l’économie des finances (MEF) tiennent à manifester leur devoir patriotique. En effet, ils ont mobilisé des cotisations volontaires à hauteur de 25 millions FCFA pour acheter 140 tonnes de

ciment, 440 tonnes de granite, 43 pelles et 1 bétonnière.

La remise de leur contribution à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a eu lieu, mercredi 10 septembre 2025, au siège de l’Initiative, à Ouagadougou. Le secrétaire général du MEF, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a signifié que ce don est motivé par leur engagement patriotique.

« Au-delà de la manipulation des chiffres visant à assurer une bonne gestion de l’ensemble des dépenses publiques, on se devait aussi de manifester notre devoir patriotique, de signaler notre adhésion à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo », a-t-il justifié.

Dans l’optique de permettre à Faso Mêbo de disposer davantage d’agrégats mais également d’autres outils pour mener à bien ses activités, a-t-il poursuivi, le ministre

de l’Economie et des Finances a appelé l’ensemble du personnel à une contribution volontaire. C’est en cela qu’au nom du ministre, il a remercié l’ensemble du personnel qui a bien voulu adhérer à l’initiative.

Pour ce qui concerne les raisons de la diversification de leur contribution, M. Soulama a indiqué qu’ils ont d’abord échangé avec les acteurs de Faso Mêbo et recueilli les besoins actuels. « Après concertation avec les acteurs de l’initiative, nous avons décidé de répartir le montant mobilisé pour acheter des agrégats et du matériels utiles à l’exécution des travaux », a-t-il confié.

M. Soulama a en outre appelé les citoyens à soutenir cette initiative parce qu’elle contribue au développement. « C’est une initiative citoyenne qui fait aujourd’hui ses preuves à l’intérieur des villes du pays. Nous voyons déjà son impacte dans la ville de Ouaga- dougou. Les rues sont pavées et bien entretenues. La physionomie de la capitale a changé », a-t-il apprécié.

Après la remise du don, les agents du ministère de l’Economie et des Finances ont participé

aux travaux de confection des pavés.

Adama SAWADOGO