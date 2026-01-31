INITIATIVE PRÉSIDENTIELLE POUR LA SANTÉ : 400 millions FCFA investis pour relever le plateau technique du CHU Sourou-Sanou

(Bobo-Dioulasso, 30 janvier 2026). Le Coordonnateur national de l’Initiative Présidentielle pour la Santé (IPS), M. Drissa TRAORÉ a procédé, ce vendredi matin, à la remise d’un important lot d’équipements biomédicaux au Centre Hospitalier Universitaire Sourou-Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso.

Cette dotation, réalisée sur instruction du Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, concerne plusieurs services stratégiques : cardiologie, neurochirurgie, hépato-gastroentérologie, pédiatrie, chirurgie, maternité, imagerie médicale, anesthésie-réanimation et stérilisation. L’objectif est de renforcer les capacités de prise en charge et améliorer la qualité des soins.

Parmi les équipements remis, figurent un microscope opératoire, des échographes, des tables d’opération, des couveuses, des colonnes d’endoscopie, un fibroscan, un stérilisateur à vapeur (autoclave), un amplificateur de brillance, etc. En plus de la rénovation totale des services concernés, le CHUSS a également bénéficié de l’installation et de la mise en service de deux centrales de production de vide médical et d’air médical.

Pour le Directeur général du CHUSS, M. Dramane ZINA, cette contribution fort appréciable de l’IPS va « améliorer de façon sensible et de façon substantielle notre plateau technique (…), la qualité des soins, la sécurité des patients et la rapidité dans la prise en charge des patients référés de la région du Guiriko et des régions environnantes ». M. ZINA a, du reste, exprimé la gratitude de l’ensemble du personnel et des patients au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour cette initiative salvatrice.

Le Coordonnateur national de l’IPS, M. Drissa TRAORÉ, à l’issue de la remise du matériel, a invité les bénéficiaires à un usage responsable et à un entretien conséquent afin de garantir la durabilité des équipements acquis et un fonctionnement optimal des services au profit des populations.

Par cette action, l’IPS s’impose comme un instrument stratégique de modernisation hospitalière, concrétisant la volonté présidentielle de placer la santé au cœur des priorités nationales.

