Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous : ‎La ferme de l’école comme outil de socialisation et de déconstruction des préjugés sur l’agriculture

Le Camarade Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ, Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour une Éducation de Qualité pour tous (IPEQ), a présidé ce mardi 23 juin 2026, l’atelier de validation du manuel de la ferme de l’école.

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‎Ce manuel s’inscrit dans la vision du Camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui a engagé des réformes profondes du système éducatif. Dans ces réformes, « il est donné une place importante aux travaux manuels. La ferme de l’école constitue un élément de cette réforme contenue dans l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous », a indiqué Dr Zakaria SORÉ. Le manuel est l’instrument qui dicte et qui trace la voie de la mise en œuvre de la ferme de l’école, dans les établissements publics ou privés, a-t-il précisé.



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‎Trois types de ferme sont prévus : une ferme agricole, une ferme mixte (agricole et piscicole) et une ferme piscicole. « L’idée est qu’on utilise les opportunités dans les établissements pour permettre aux élèves de s’initier aux productions agricoles. Il y aura un ensemble d’équipements qui vont permettre de faire des activités agricoles, des activités agricoles et piscicoles, ou des activités de plantation d’arbres. En initiant la ferme de l’école, on permet, non seulement, aux élèves d’apprendre, de connaître ce métier, mais aussi de réparer un certain nombre d’éléments qui ont circulé autour de la ferme de l’école », a indiqué le Coordonnateur national de l’IPEQ, Dr Zakaria SORÉ.

Au-delà de son rôle de socialisation et d’apprentissage, la ferme de l’école s’affirme comme un puissant levier pour déconstruire les préjugés sur le monde agricole et ses acteurs.

‎Dans le cadre de l’élaboration de ce manuel, l’Initiative présidentielle pour une Éducation de qualité pour tous a associé les acteurs étatiques, les associations confessionnelles et religieuses œuvrant dans le secteur de l’éducation et les organisations intervenant dans le secteur de l’agriculture.



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‎Direction de la communication de la Présidence du Faso