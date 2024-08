Inondations : les Présidents Goïta, Traoré et Tiani solidaires des peuples de l’AES

Dans ce communiqué, le Président malien, le colonel Assimi Goïta, a, au nom de ses homologues burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré et nigérien, le général de brigade Abdourahamane Tiani, témoigné sa compassion, à la suite des décès, blessés et destructions causés ces derniers jours par des inondations au sein de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES).

«J’ai suivi, avec une vive émotion, les inondations meurtrières qui ont causé ces derniers jours, de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants dans l’espace de la Confédération AES.

En ces douloureuses circonstances, au nom de Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat et le général de brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l’Etat du Niger et en mon nom, j’exprime mes sincères condoléances et ma profonde compassion au peuple de la Confédération AES, meurtri par ces catastrophes naturelles.

J’adresse mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et implore la miséricorde divine pour le repos éternel des âmes des disparus.

Je salue les efforts des gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, ainsi que l’élan d’entraide et de solidarité des populations de l’AES en vue de porter assistance aux sinistrés.

Puisse Dieu bénir la Confédération AES et protéger notre Peuple !

Bamako, le 24 août 2024 ».

Son Excellence le colonel Assimi GOITA,

Président de la Transition, chef de l’Etat du Mali