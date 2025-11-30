Intelligence artificielle : Ecobank Burkina forme et dote 100 pupilles de la Nation en ordinateur

Ecobank Burkina Faso a organisé une session de formation sur l’Intelligence artificielle au profit de 100 pupilles de la Nation, les 29 et 30 novembre 2025, à Ouagadougou. A l’issue de cette formation, la banque panafricaine a également offert à ces pupilles de la Nation des ordinateurs d’une valeur de 30 millions F CFA.

Ecobank Burkina est sensible à la situation sécuritaire que traverse le pays des Hommes intègres, notamment celle des enfants des Forces et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés au front. Ainsi, dans le cadre du programme de ses activités de la 13e édition de Ecobank Day, la filiale burkinabè de la banque panafricaine a offert une formation sur l’Intelligence artificielle (IA) à 100 pupilles de la nation, les 29 et 30 novembre 2025, à Ouagadougou, organisée en partenariat la Direction

de l’action sociale et des services psychologiques de la gendarmerie nationale (DASSP).

En plus de cette formation, Ecobank Burkina Faso a offert, un kit informatique, composé d’ordinateurs, d’une valeur de 30 millions F CFA à ces pupilles de la nation, venues de différentes régions du Burkina, notamment de Banfora, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Fada N’Gourma, Gaoua, Kaya, Koudougou, Ouagadougou, Ouahigouya, Tanghin- Dassouri, Tenkodogo, Yako et Ziniaré. Les enfants des FDS et des VDP ont également bénéficié de fournitures scolaires d’une valeur de 1 million F CFA, grâce aux cotisations du personnel de Ecobank Burkina Faso.

Selon le formateur et spécialiste en IA, Dr Boukary Ouédraogo, cette formation en deux vaques, a permis, entre autres, aux apprenants de comprendre l’histoire du royaume mossi depuis le Ghana jusqu’au Yatenga, de voir en 3D l’ensemble des planètes qui gravitent autour du soleil, d’utiliser IA pour renforcer leurs apprentissages scolaires. Cette session en IA est précédée d’une formation de base pour ceux qui ne sont pas familiers à l’utilisation de l’ordinateur, a-t-il précisé.

Honorer la mémoire des parents tombés pour la patrie

La directrice générale de Ecobank Burkina, Noëlie Cécile Tiendrebeogo a expliqué que cette activité entre dans le cadre de la 13e édition de Ecobank Day et des 40 ans du groupe

Ecobank. Elle s’inscrit également dans la campagne du Groupe « Transformer l’Afrique par l’éducation », en intégrant l’IA et les outils numériques pour préparer les enfants à l’économie du savoir. « Aujourd’hui, nous soutenons 100 pupilles de la Nation, enfants des FDS tombés pour notre pays. Leur offrir une formation en IA et en compétences numériques, c’est honorer la mémoire de leurs parents, réduire la fracture numérique, stimuler leur ambition et leur curiosité pour les métiers du futur », a souligné Mme Tiendrebeogo.

Et à travers ce geste, Ecobank réaffirme sa conviction que l’éducation inclusive est une responsabilité collective, a-t-elle ajouté. Le représentant du chef d’état-major de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel fidèle Zongo traduit la gratitude de la hiérarchie militaire au donateur pour ce gestion de solidarité à l’égard des pupilles de la nation. En initiant cette formation, Ecobank Burkina offre un avenir et donne une chance supplémentaire aux pupilles de la Nation, a-t-il fait savoir. Il les a encouragées à tirer profit de ces connaissances acquises pour leur propre épanouissement et le développement de la nation. « Vos parents ont servi avec courage et honneurs, vous êtes aujourd’hui les héritiers de leur bravoure.

En vous accompagnant et en vous donnant ces outils numériques et technologiques, nous honorons leurs mémoires et préparons votre réussite » a déclaré le représentant du chef d’état-major de la gendarmerie nationale. Selon le directeur de l’action sociale et des services psychologiques de la Gendarmerie nationale, capitaine Maurice Landry Darga, ces compétences seront utiles aux enfants et leur permettra de se mettre à niveau par rapport

aux nouvelles technologies de la formation et de la communication. L’élève en classe de première A à Bobo-Dioulasso, Yuédann John Arudah Loué a laissé entendre que cette formation et cette dotation en ordinateurs constituent une grande opportunité et un symbole d’espoir pour eux, surtout sur le plan éducatif.

« Ces applications pourront nous aider à mieux rechercher les leçons que nous ne comprendrons pas et à faire des exercices », a-t-il confié. « En tant qu’orphelins de FDS et de VDP tombés pour la nation, cette initiative représente pour nous bien plus qu’un geste. Elle est une marque d’attention, de solidarité et d’espoir. Grâce à vous, nous avons accès à des outils de connaissance qui vont nous aider à construire notre avenir avec confiance », a renchéri la porte-parole des pupilles de la Nation, Grâce Zongo, élève en classe de Tle A à Yahé Jiré.

Mahamadi SEBOGO

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE