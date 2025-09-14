Journée régionale de l’information et de l’orientation: les offres universitaires présentées aux bacheliers du Nazinon

La première édition de la Journée régionale de l’information et de l’orientation universitaire du Nazinon au titre de l’année en cours s’est tenue, samedi 13 septembre 2025, à Manga.

Les nouveaux bacheliers du Nazinon sont désormais aptes à faire un choix éclairé sur les filières d’études et de formation. En effet, la Direction régionale de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (DRESRI) a organisé, au titre de l’année, la première édition de la Journée régionale de l’information et de l’orientation universitaire du Nazinon.

C’était, samedi 13 septembre 2025, à Manga. Pour le DRESRI, Dr Sambo Ouédraogo, cette journée vise à présenter aux futurs étudiants, les filières d’études existantes dans la région, au Burkina Faso et à l’étranger. A cela s’ajoutent les types de bourses et les conditions pour y accéder sur le plan national et international. Selon lui, la Journée d’orientation a également pour but de montrer aux nouveaux bacheliers, la démarche d’inscription en ligne sur la plateforme « Campus Faso » et les services sociaux offerts aux étudiants par le Centre national des œuvres universitaires (CENOU) et le Fonds national pour l’éducation et la recherche (FONER).

Le directeur régional chargé de l’enseignement supérieur a rappelé qu’après le baccalauréat, nombreux sont les bacheliers qui tombent dans les erreurs de choix. « Il y a

certains éléments qui devraient permettre aux futurs étudiants de réussir la mission qu’ils se sont fixée dans la tête en tenant compte de leurs propres performances et de la

disponibilité des offres », a-t-il relevé.

Prévenir à l’avenir les défauts d’orientation

A écouter M. Ouédraogo, après le baccalauréat, les nouveaux bacheliers sont orientés sur la base de 12 choix disponibles sur « Campus Faso ». Et finalement, a-t-il ajouté, il y en a qui sont orientés dans les filières dont ils ne disposent pas les compétences requises. « Au fil du temps, il y a des étudiants qui abandonnent les études parce que leur orientation ne concorde pas avec leur choix et leurs aptitudes intellectuelles », a déploré le DRESRI.

Rabiatou Dabré, une nouvelle bachelière, a dit accueillir cette initiative avec joie. Selon elle, cette Journée lui a permis d’avoir des éléments d’informations pour son choix universitaire. « J’ai pu avoir des renseignements liés à la filière psychologie car je compte embrasser cette branche. J’ai aussi eu des indications sur les demandes de bourses », s’est-elle réjouie.

De son côté, la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, a rappelé que chaque année des milliers de jeunes obtiennent leur baccalauréat avec espoir et enthousiasme mais, nombreux d’entre eux se heurtent à des difficultés liées à l’orientation, entrainant parfois du retard, des déperditions, des frustrations et même des échecs. Cette Journée, selon elle, s’inscrit dans la volonté de prévenir à l’avenir les défauts d’orientation qui hypothèquent tant de parcours.

« L’orientation n’est pas une étape secondaire. Elle est le premier jalon de la carrière universitaire et professionnelle », a précisé la première responsable du Nazinon tout en poursuivant que la réussite des bacheliers dépendra de la qualité de leurs choix.

« Vous ne devrez pas faire vos choix seuls. C’est ensemble, avec vos parents, vos encadreurs et vos formateurs que vous devez analyser vos aptitudes, vos ambitions et les réalités du marché de l’emploi », s’est adressé la gouverneure Nacoulma aux futurs

étudiants.

Elle a, par ailleurs, précisé que les autorités du pays ont engagé une nouvelle vision de la formation universitaire et professionnelle visant à rapprocher l’université des besoins urgents de la société tels que l’agriculture moderne, l’industrie, la santé, le numérique, l’éducation, etc. Cette vision, a en croire Mme Nacoulma, doit guider chacun des étudiants afin que les universités ne soient pas seulement des lieux de savoir théorique mais des pépinières de compétences utiles et immédiatement mobilisables pour le développement national.

Noufou SAWADOGO