Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne: « La Révolution ne s’opère avec efficacité que dans l’ordre et la discipline », le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso

La première phase de la IIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) se tiennent, du 26 mars au 9 avril 2025. Dans ce message que nous vous proposons en intégralité, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invite ses compatriotes à se conformer aux règles et normes fixées dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté.

Camarades, Peuple intègre du Burkina Faso

A l’occasion du lancement officiel de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), du 26 mars au 09 avril 2025, je voudrais féliciter chaque Burkinabè pour l’élan patriotique manifesté en termes d’efforts consentis pour la reconquête du territoire, de contribution au fonds de soutien patriotique, de civisme fiscal, et de conscience souveraine. Ces multiples sacrifices produisent déjà des résultats satisfaisants pour le bien-être du peuple burkinabè.

Cette édition des JEPPC me donne l’occasion d’inviter chaque Burkinabè à se questionner sur son comportement sous le prisme du thème principal :

« Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ». La révolution, c’est à la fois un état d’esprit, de la discipline et de l’ordre. C’est la capacité à se conformer à des règles et à des normes fixées dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté.

Camarades, Peuple intègre du Burkina Faso

Je constate malheureusement que certains Burkinabè n’ont pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l’ordre et à la discipline, ignorant allègrement le code de la route et méprisant les horaires de service, désobéissant aux instructions de leur hiérarchie et aux directives données par les décideurs. Ils sont prompts à la fraude, à la triche et pillent le peu de ressources publiques que le peuple met à leur disposition. Pourtant, ils sont les premiers à réclamer des services de qualité, à exiger des dirigeants intègres, engagés, et des autorités qui décident et s’assument. Aussi, voudrais-je, à la faveur de cette deuxième édition des JEPPC, que nous marquions de nouveau, une halte pour faire le bilan de notre niveau d’engagement en matière d’ordre et de discipline. La Révolution ne s’opère avec efficacité que dans l’ordre et la discipline.

Ces valeurs font la force et la robustesse d’un pays qui aspire à un développement basé sur ses propres ressources. C’est pourquoi, je vous engage à vous ressourcer dans nos coutumes et traditions, pour y tirer les bonnes leçons. L’ordre et la discipline étaient le fondement de nos traditions.

Camarades, Peuple intègre du Burkina Faso

Je vous engage également à une rupture radicale avec ces attitudes qui n’honorent pas notre pays. Cela requiert un véritable changement de mentalité.

Pour qu’un peuple souverain, se mette à travailler pour lui-même, il doit d’abord prendre conscience de la conduite à tenir par l’ensemble de ses composantes et se doter d’une volonté de changer fondamentalement de comportements.

Camarades, Peuple intègre du Burkina Faso

Je vous engage enfin à changer de comportements dans nos adminis-trations, nos lieux de travail, nos quartiers, nos villages.

L’ordre et la discipline, c’est entre autres, bien entretenir les moyens que l’Etat met à votre disposition pour la bonne exécution de vos missions.

Les biens de l’Etat, ce sont les biens du Peuple. Je voudrais que chaque agent public s’engage à bien les utiliser afin que ces biens soient utilisables dans la durée. Pour ce faire, il nous faut une vraie rupture.

L’ordre et la discipline, c’est aussi la bonne utilisation des fonds publics dégagés par l’Etat pour la construction des écoles, des centres de santé, des routes, etc. Tout fonds dissipé constitue un acte criminel. La discipline et l’ordre, c’est résister à la corruption.

Camarades combattants sur le front

Je voudrais louer votre engagement patriotique sans faille, qui nous permet progressivement de recouvrer des pans entiers de notre territoire et de réinstaller des villages. Ces victoires, vous les avez engrangées par votre sens élevé de la discipline et de l’ordre. Ce sont d’ailleurs ces deux valeurs qui font la force des armées puissantes. Je vous encourage à toujours persévérer dans l’ordre, la discipline et la vigilance, car c’est ce qui fonde et consolide tous vos exploits sur le terrain. Rien de solide ne peut se construire dans le désordre. Respectez les consignes de vos chefs militaires.

Camarades, Peuple intègre du Burkina Faso

Célébrons ces journées du patriotisme en adoptant des gestes quotidiens qui montrent que nous sommes un peuple discipliné et ordonné. Les nations qui s’érigent aujourd’hui comme des modèles à nos yeux se sont construites, ont consolidé leur économie et ont bâti leur réputation dans l’ordre et la discipline.

Alors, sachons dupliquer les bonnes pratiques aussi bien de nos propres traditions et coutumes que de celles d’autres peuples afin de faire du Burkina Faso une terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs du public et du privé intègres, une armée professionnelle et disciplinée. Soyons simplement des Burkinabè et fiers de l’afficher partout à la face du monde.

Vive le patriotisme !

Vive le Burkina Faso souverain !

La Patrie où la Mort, nous Vaincrons !

Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Président du Faso, Chef de l’Etat