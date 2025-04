Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : le monument des Martyrs « Plus jamais ça » assaini

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a présidé, samedi 5 avril 2025, à Ouagadougou, au monument des Martyrs « Plus jamais ça », dans l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, une journée de salubrité populaire.

Dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité ne veut pas être en reste. Dans ce sens, il a initié une journée de salubrité populaire en vue de promouvoir l’engagement civique et la respon-sabilité collective de tous les Burkinabè en faveur d’un meilleur cadre de vie et d’un environnement plus sain. L’activité, qui a eu lieu au monument des Martyrs « Plus jamais ça », dans l’arrondissement 3, a mobilisé de nombreuses personnalités dont le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Stella Eldine Kabré, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, ainsi que des collaborateurs et des membres d’associations venus prêter main-forte à cet effort collectif.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a salué le président de la délégation spéciale de la commune, Maurice Konaté, pour son engagement dans la lutte contre l’insalubrité, malgré des ressources limitées. Il a, de ce point de vue, exhorté les citoyens à toujours adopter des comportements éco citoyens et à cesser de jeter des déchets dans les espaces publics. Pour Emile Zerbo, le choix du site pour mener cette opération de salubrité n’est pas fortuite.

« Nous sommes au monument des Martyrs « Plus jamais ça » et cela voudrait dire qu’on est tous d’accord, que plus jamais, il y aura d’ordures en ces lieux », a-t-il indiqué. Et d’ajouter que le combat contre l’insalubrité est un devoir noble, tout comme celui mené par nos Forces combattantes pour la sécurité de notre pays.

Le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, Christophe Kaboré, a, pour sa part, indiqué que la mobilisation de ce jour augure une bonne perspective pour l’arrondissement en matière de salubrité.

« Nous apprécions positivement cette forte mobi-lisation des populations. Cela montre que la lutte contre l’insalubrité est devenue une affaire de tous. Partant de ce constat, l’arrondissement 3 et la ville de Ouagadougou seront désormais plus propres », a-t-il soutenu. Tout en traduisant leurs remerciements à l’ensemble des acteurs ainsi qu’à tous les participants qui se sont fortement mobilisés pour que cette activité soit une réussite, les intervenants à cette opération de salubrité ont invité l’ensemble des Burkinabè à garder leur cadre de vie propre et cela d’une manière quotidienne et permanente, au-delà des JEPPC.

Soumaïla BOKOUNGOU