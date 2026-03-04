Koudougou :  Laabal arrive !

La Brigade Laabal déposera bientôt ses valises dans la ville de Koudougou. Et selon une source de Kantigui, le début officiel des activités de la brigade est prévu pour le 9 mars 2026, sur toute l’étendue du territoire communal. La Brigade Laabal, a-t-on rappelé à Kantigui, aura pour mission principale, comme partout ailleurs, de contribuer à la consolidation de la discipline sociale, au respect de l’intérêt général et à la promotion des valeurs civiques. A ce titre, elle va constater et interpeller tout contrevenant aux (…)

