Le box-office chinois dépasse 1,8 milliard de yuans pendant les vacances

Pendant les vacances de la fête nationale, le box-office chinois a dépassé 1,8 milliard de yuans （environ 253 millions de dollars）. Les trois films nationaux les plus populaires sont « The Volunteers: Peace at Last », « Evil Unbound » et « A Writer’s Odyssey Part 2 ». Cette année, plus d’une douzaine de nouveaux films sont sortis pendant les vacances de la fête nationale, allant des épopées guerrières et des aventures fantastiques aux comédies et aux thrillers policiers. Selon les analystes du secteur, le succès d’une gamme aussi large de films pendant les vacances reflète l’évolution des préférences du public. Ils affirment que le public privilégie de plus en plus la qualité du contenu et la résonance émotionnelle plutôt que les productions à gros budget et l’attrait des stars.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français