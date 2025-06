Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ aux Forces vives du Centre-Sud : « le militaire burkinabè n’a peur de rien ! « 

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a eu ce samedi, 14 juin 2025, dans la mi-journée, des échanges directs avec les Forces vives de la région du Centre-Sud.

Dans une salle polyvalente de Manga archi-comble pour l’occasion, l’hymne national, le Ditanyè est entonné à l’unisson par l’ensemble des participants.

Le Gouverneur de la région, Massadalo Yvette NACOULMA/SANOU traduit la gratitude et la reconnaissance de la population du Centre-Sud au Chef de l’État pour « l’attention particulière portée à la région ». Elle salue les efforts des Forces de défense et de sécurité dans la sécurisation de la région et réitère l’engagement indéfectible » des Forces vives dans le combat pour un Burkina meilleur dans le cadre de la Révolution progressiste populaire.

Reconnaissance, engagement et soutien renouvelés au Chef de l’État

Les différentes composantes des Forces vives de la région ont, tour à tour, pris la parole pour exprimer leur gratitude et manifester leur soutien au Président du Faso dans son combat pour restaurer la dignité du pays et des Burkinabè.

Au titre des doléances, les Forces vives de la région plaident pour, entre autres, l’accès à la terre, aux crédits par les femmes, le paiement de la dette intérieure, l’amélioration des infrastructures routières, le relèvement des plateaux techniques des structures sanitaires.

Elles ont également sollicité la création d’une zone industrielle dans la région et le renforcement des capacités de production des acteurs du monde rural. Quant aux élèves et étudiants, ils militent pour une connectivité du centre universitaire de Manga pour un plus grand accès aux ressources pédagogiques.

L’affirmation d’une politique de développement basé sur les ressources endogènes

Pour le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, cette rencontre est une occasion d’expliquer « ce que nous sommes entrain de faire (…), car faire la Révolution c’est communiquer ». Il souligne aussi que le lancement des bosquets à plantes médicinales s’inscrit dans la volonté de notre pays de tirer « les vertus de nos plantes pour améliorer notre système de santé ».

En réponse aux préoccupations évoquées par les Forces vives, le Président du Faso explique que les différents projets et initiatives en cours vont améliorer significativement les indicateurs dans différents domaines.

Dans un avant-propos sur question de la reconquête de l’intégralité du territoire, le Président du Faso a campé sans ambages « le militaire burkinabè n’a peur de rien ! « .

Dans le domaine des Infrastructures routières, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ soutient que l’Initiative présidentielle Faso Mêbo devra permettre de doter chaque région d’une brigade de construction de routes.

Dans le domaine de la santé, le Président du Faso souligne que le ministère de la Santé est à pied œuvre pour renforcer l’équipement du Centre hospitalier régional de Manga. L’Initiative présidentielle pour la santé a engagé cette année la réalisation de 25 centres de santé communautaire qui devront améliorer l’accessibilité aux soins de santé de qualité des populations.

Pour booster le développement économique de notre pays, le Président du Faso a insisté sur la nécessité de transformer notre système éducatif en misant sur la formation professionnelle dans la perspective de former des ingénieurs pour les usines de transformation. Pour ce faire, le Chef de l’État entend, dans le cadre de l’industrialisation de notre pays, développer une zone industrielle dans chaque région.

Aussi, selon le Chef de l’État, la renaissance de l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH) et le renforcement des capacités de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural ( SONATER) participent de la volonté du gouvernement de disposer d’outils pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Dans le secteur des banques et des finances, le Chef de l’État annonce des réformes du système bancaire et monétaire.

Création d’une brigade pour encadrer la discipline

Au cours de échanges avec les Forces vives du Centre-Sud, le Président du Faso a annoncé la création d’une brigade pour encadrer la discipline dans notre pays. L’implémentation de la Révolution progressiste populaire va de pair avec un esprit de discipline, d’intégrité et de révolution. Aussi, le Chef de l’État appelle-il les Burkinabè à l’unité et à la solidarité.

