Littératures africaines Tilbéri :lankoandé valide son doctorat avec la mention très honorable

Doctorant au Laboratoire littérature, arts, espaces et sociétés de l’université Joseph-Ki-Zerbo, Tilbéri Lankoandé a soutenu, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou, sa thèse sur : « L’analyse de l’utopie démocratique dans le roman africain francophone ». Au regard de la qualité de son travail, le jury lui a attribué la mention très honorable.

Tilbéri Lankoandé est désormais docteur en lettres avec pour spécialité Littératures africaines. Il a soutenu sa thèse de doctorat unique, lundi 15 septembre 2025, à l’université Joseph-Ki-Zerbo, devant un jury présidé par le Pr Salaka Sanou. Sa recherche a porté sur « L’analyse de l’utopie démocratique dans le roman africain francophone ».

L’impétrant a déclaré avoir choisi cette thématique à cause de sa passion et son intérêt particulier pour les questions de gouvernance et de culture.

Pour son corpus d’étude, le doctorant a identifié dix romans africains du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Guinée et du Togo. Il a justifié ce choix par la convergence des sujets traités par tous les romanciers et à « l’unanimité » des auteurs autour de la contestation de la gouvernance politique en Afrique après les indépendances. A cela s’ajoutent l’ancrage culturel des romans, la complémentarité et la diversité des pistes de solutions à la problématique de l’utopie démocratique.

Sur l’originalité du sujet, il a soutenu ne pas avoir rencontré de travaux sur l’utopie démocratique telle qu’abordé à travers les œuvres littéraires du corpus choisi. « Notre recherche fait un focus sur les réalités de plusieurs pays africains avec en filigrane certains pays occidentaux considérés à tort ou à raison comme de grandes démocraties. Le sujet propose une analyse de l’exercice de la démocratie sous l’angle de la culture africaine en vue de mettre en relief les enjeux de l’interaction entre une mosaïque de cultures africaines au contact des principes démocratiques importées de l’Occident », a clarifié le désormais Dr Lankoandé.

Pour lui, des faits comme la violence en politique qui s’amplifie, l’injustice, le non-respect des libertés individuelles et collectives, les détournements de deniers publics, le tripatouillage des Constitutions, les insurrections populaires et les coups d’Etat récurrents illustrent une utopie de la démocratie en Afrique. Ce qui n’est pas sans conséquences sur le développement politique, économique et social des pays. Sur le sujet, les romanciers africains dénoncent et font des propositions de solutions.

Tilbéri Lankoandé a, ainsi, laissé entendre que l’objectif de sa recherche est de mettre en exergue les différentes formes de manifestations de la mauvaise gouvernance politique dans le roman africain francophone. « Le roman africain francophone utilise plusieurs stratégies discursives pour dénoncer la mauvaise gouvernance politique dans les Etats africains post-indépendances.

Il s’agit de l’usage des figures de style, des proverbes et des maximes ; l’onomastique ; l’usage des langues africaines et de l’anglicisme », a-t-il dévoilé. A la fin de son étude, le chercheur a confirmé son hypothèse principale, selon laquelle « la mauvaise gouvernance politique se manifeste dans le roman africain francophone ». En effet, a renchéri M. Lankoandé, l’étude a permis de mettre en exergue plusieurs formes de manifestations de la mauvaise gouvernance, les unes aussi variées que les autres et certaines sont même subtiles.

Joseph Haro

(Correspondance particulière)