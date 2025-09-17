Soutien aux Personnes déplacées internes: les femmes de la brigade verte offrent des vivres à 20 PDI

Par
JK. Sidwaya
-
La présidente de l’Association des femmes de la brigade verte, Fatimata Sankandé : « chacun dans la mesure de ses moyens doit tenir la main à son prochain afin que nous contribuions au développement du pays ».

L’Association des femmes de la brigade verte a remis des vivres aux déplacés internes de l’arrondissement 9 de Ouagadougou, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

L’Association des femmes de la brigade verte est solidaire des déplacés internes qui vivent des moments difficiles. En effet, elle a remis des vivres aux déplacés internes de l’arrondissement 9 de Ouagadougou, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

La présidente de l’Association des femmes de la brigade verte, Fatimata Sankandé, a signifié que ce don de vivres est composé de 40 bidons d’huile et 20 sacs de riz.
« Bien que nous ne soyons pas très aisées, nous avons décidé de poser ce geste car il peut réellement aider », a-t-elle expliqué. Parmi les bénéficiaires, Assetou Kafando, visiblement émue et ravie a exprimé sa profonde gratitude à l’association et à la délégation spéciale pour ce geste symbolique.

La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 9 de Ouagadougou, Joceline Sanon, a indiqué que 20 personnes déplacées internes vulnérables ont reçu des kits alimentaires.

« Je voudrais au nom de la délégation spéciale traduire toute notre reconnaissance et surtout nos remerciements à l’association pour l’initiative », a-t-elle
précisé. Madame Sanon a souhaité également que ces initiatives de solidarité puissent se perpétuer au profit des personnes les plus vulnérables.

« Je félicite ces braves dames de la brigade verte, qui chaque matin sont engagées pour
l’assainissement de notre commune », a-t-elle confié.

Abdoulaye BALBONE
Mohamed LY
(Stagiaire)

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.