Confédération AES: les ministres de la Justice rendent compte de leurs travaux au général Tiani

Le Président de la République, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a reçu, ce mardi 16 septembre 2025, les ministres chargés de la Justice et des Droits de l’Homme des Etats de la Confédération AES. Il s’agit du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme du Burkina Faso, Edasso Rodrigue Bayala, de celui de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux du Mali, Mamadou Kassogue, en compagnie de leur homologue nigérien, M. Alio Daouda.

Cette délégation séjourne à Niamey dans le cadre de la rencontre entre les ministres de la Justice de la Confédération AES. L’objectif de cette audience est non seulement de transmettre les salutations fraternelles des Présidents du Burkina Faso et du Mali à leur homologue le général d’armée Abdourahamane Tiani, mais aussi lui faire le point des travaux, tout en prenant des instructions auprès de lui pour la suite.

« Depuis la création de la Confédération sous le leadership éclairé de nos trois chefs

d’Etat, tous les secteurs socioéconomiques sont en voie d’harmonisation et il était question que la justice et les Droits de l’Homme ne restent pas en marge de cette dynamique qui tend vers le bonheur de nos populations au niveau de la Confédération », a laissé entendre le ministre chargé de la Justice du Burkina Faso, Edasso Rodrigue Bayala, s’exprimant devant la presse. Ainsi, a-t-il poursuivi, « c’est dans cette logique que nous nous sommes réunis, le 29 et le 30 mai à Bamako, et des recommandations ont été adoptées ».

Pour cela, il était nécessaire que « nous nous retrouvions ici à Niamey pour faire le point et le niveau d’avancement de mise en œuvre de ces recommandations ainsi que le projet que nous avions en commun en matière de justice et des droits de l’homme », a-t-il souligné. A l’issue de cette rencontre avec le Président, a-t-il conclu, « nous sommes très satisfaits car nous avons reçu de sages conseils mais aussi des instructions pour entamer le chemin qui nous attend ».

Agence nigérienne de presse