Semaine nationale de la réconciliation du Mali: le Mali célèbre la culture comme vecteur de cohésion sociale dans l’espace AES

Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a lancé, lundi 15 septembre 2025, à Bamako, la IVe édition de la Semaine nationale de la réconciliation.

Instituée par la Loi d’Entente nationale de 2019 et célébrée sur l’ensemble du territoire national, le thème retenu pour cette édition est : « Héritage culturel : facteur de paix

et de cohésion sociale dans l’espace AES ». Pour le Premier ministre, cette approche met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des Etats du Sahel (Burkina Faso et Niger).

Elle est basée sur les traditions comme le « sinakounya », le « siguignogonya », le « bouranyan » ou même le « nimogoya ». Cette semaine, du 15 au 21 septembre 2025, est le lieu de sensibiliser et mobiliser l’opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. Il s’agit, entre autres, de célébrer les idéaux du vivre-ensemble et de la

cohésion sociale à travers des activités éducatives, socio-culturelles, artistiques, sportives et mémorielles ; de sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux au processus de la réconciliation et de la paix ; et de vulgariser les instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion sociale.

Le chef du gouvernement a conclu son allocution en ces termes : « Le chemin de la réconciliation et de la paix est long, certes, les défis sont immenses, mais avec notre volonté commune, la réconciliation est à notre portée et la paix est possible. Que la recherche de la paix et de la concorde soit notre comportement de tous les jours ». Un appel aux braves populations du Mali afin de faire de la Semaine nationale de la réconciliation de 2025 un moment inoubliable pour se parler, dialoguer, se comprendre et se pardonner.

