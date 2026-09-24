Lutte contre le trafic illicite : La Police Nationale saisit des produits d’une valeur de près de 82.000.000 FCFA dans le Nakambé

Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des personnes et des biens et le renforcement du sentiment de sécurité, la Direction Régionale de la Police Nationale du Nakambé (DRPN-NKB), à travers ses services déconcentrés, a mené avec brio des missions de patrouilles, de fouilles sécuritaires, et a tenu des check-points au niveau des entrées des différentes localités de la région telles que Tenkodogo, Koupéla, Pouytenga, Dialgaye et Garango qui ont permis de démanteler des réseaux de contrebandiers de ciments, de produits de première nécessité, de produits pharmaceutiques prohibés et des pesticides.

En effet, dans le cadre de l’exécution des opérations WIBGA 2 et WIBGA 3 (en cours), les services spécialisés de la Police Nationale de la région du Nakambé ont mené, avec abnégation et professionnalisme, des missions en collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité.

Ces opérations ont permis, pour le compte de la Direction Provinciale de la Police Nationale du Boulgou, de démanteler cinq (05) réseaux de contrebandiers. Le butin saisi était composé de cartons de produits pharmaceutiques prohibés, de tonnes de ciment, de cartons d’herbicides, de bidons d’huile, de cartons de boîtes de tomates en conserve, de cartons de spaghetti, ainsi que de deux camions, d’un minibus et d’un tricycle. La valeur de l’ensemble de ces biens saisis est estimée à 29.000.000 FCFA.

Pour le compte de la Direction Provinciale de la Police Nationale du Kourittenga, les équipes ont démantelé six (06) groupes de malfrats et saisi, entre autres, des baguettes d’explosifs, des rouleaux de cordeaux détonants, des détonateurs, des cartouches de CAREIDOL et DYCLOSA, des cartons de cigarettes, des pesticides, des canettes de boissons, du cyanure, ainsi que des cartons de Maggi, de boîtes de tomates, de savon, des sacs de sucre et des balles de sachets noirs. L’ensemble de ce butin est évalué à plus de 53.000.000 FCFA, portant le total du montant des biens saisis à 82.000.000 FCFA.