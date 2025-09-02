Média: Filinfo TV officiellement lancée

Filinfo Group a lancé officiellement sa télévision dénommée Filinfo TV, lundi 1er septembre 2025, à Ouagadougou.

L’univers médiatique burkinabè s’est agrandi avec la création d’une nouvelle chaine de télévision. Il s’agit de Filinfo TV. Son lancement officiel a eu lieu, lundi 1er septembre 2025, à Ouagadougou. Le directeur général de Filinfo Group, Biendjeda Ousmane Paré, a confié que Filinfo TV n’est pas une télévision de trop. De son avis, elle vient apporter sa contribution au développement du secteur médiatique au pays des Hommes intègres. M. Paré a aussi indiqué que l’objectif du groupe est de faire entendre les voix les moins entendues, de créer des espaces de dialogue pour promouvoir des valeurs de paix, d’éthique, de patriotisme, de tolérance et de vivre-ensemble.

« Pour y parvenir, l’équipe mise sur l’expérience et le dynamisme des jeunes journalistes. Encadrés par des doyens de la profession, ces jeunes porteront les voix des Burkinabè et proposeront des programmes capables de susciter curiosité et engagement », a-t-il soutenu. Le Président du conseil d’administration (PCA) de Filinfo Group, Abdoul Karim Bandé, s’est réjoui de la concrétisation de ce projet vieux de 5 ans.

A l’écouter, Filinfo TV ambitionne d’offrir des instants de télé riches et utiles, tout en se positionnant comme un vecteur de développement, en phase avec la marche du peuple burkinabè et fidèle à sa mission d’informer, d’éduquer, de divertir et d’engager la population. « Filinfo TV se veut un cadre d’expression de chaque citoyen burkinabè, un espace de rencontre, de partage et de convivialité », a-t-il affirmé.

Il a invité les futurs téléspectateurs à suivre les riches programmes sur plusieurs thématiques, notamment la culture, la société, la politique et l’économie. M. Bandé a, par ailleurs, rappelé que les attentes sont grandes et que le groupe doit faire face à de nombreux défis liés au contexte socio-économique. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué la naissance du média, car cela témoigne du dynamisme du secteur médiatique burkinabè. Il a, en outre, expliqué qu’un média ne peut garantir son indépendance ni assurer un traitement objectif de l’information sans un modèle économique solide.

Abdoulaye BALBONE

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)