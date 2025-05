Meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré : des déclarations d’engagement patriotique pour le Burkina Faso

En marge du meeting de soutien à la Transition, organisé par les associations de la veille citoyenne, le mercredi 30 avril 2025, à Ouagadougou, des participants au rassemblement ont réaffirmé leur engagement pour la lutte pour la souveraineté nationale.

Rasmané Ilboudo, homme d’affaire : « nous sommes là en tant que Burkinabè épris de paix » « Nous sommes là en tant que Burkinabè épris de paix et contre la manipulation occidentale. Nous sommes là pour dire, à la face du monde, que le Burkina Faso est souverain. Pour l’occasion, nous dénonçons les propos désobligeants vis-à-vis de la dynamique du gouvernement burkinabè d’affirmer sa souveraineté, du général américain, Michael Langley, commandant de l’US AFRICOM tenus lors d’une séance publique de la commission sénatoriale des Etats-Unis d’Amérique sur les forces armées. Cet homme politique emboite les même pas que le général Colin Luther Powell qui a accusé l’Irak de produire des armes de destructions massives motif considéré devant l’ONU pour faire la guerre au pays de Saddam Hussein entrainant la mort du président de cette nation paisible. Cela ne sera pas au Burkina Faso ».

L’activiste Michael Ziboth : « Ibrahim Traoré est l’homme qu’il faut au pays des Hommes intègres, je suis patriote »

« Je viens là pour participer à ce meeting parce que je suis patriote. Je suis venu manifester mon mécontentement face aux différentes tentatives de déstabilisation de notre pays par les Occidentaux. Je suis venu dire non aux pays qui sont en train de tout mettre en œuvre pour maintenir le Burkina Faso sous leur joug. Le Président du Faso, Ibrahim Traoré, est l’homme qu’il faut au pays des Hommes intègres. Ainsi, j’apporte mon soutien total à sa démarche et sa vision politique. Pour ma part, à l’endroit de tous les Burkinabè, je les invite à manifester aux yeux du monde leur soutien au premier leader du Burkina Faso ».

Aïda Dakambary, actrice de cinéma : « je suis fière de la présente mobilisation car les Burkinabè comprennent ce qui est en train de se passer »

« Ma présence au meeting est l’expression de mon soutien au président du Faso pour sa clairvoyance et sa perspicacité malgré l’adversité farouche des ennemis de notre nation. Je viens pour l’accompagner dans cette démarche noble qui vise à nous donner notre souveraineté véritable. Je pense que la lutte, l’engagement, l’organisation et le travail vont permettre à notre patrie de s’émanciper. Je suis fière de la présente mobilisation car les Burkinabè comprennent ce qui est en train de se passer. Ici, j’invite la jeunesse de nos villes et campagnes à soutenir le pouvoir en place afin de bouter le terrorisme hors de notre territoire pour le bonheur du peuple ».

Aïssata Ilboudo, coordonnatrice de l’Alliance des femmes engagées pour la patrie : « ceux qui hésitent , je les appelle à rejoindre le navire maintenant »

« Nous sommes là pour réaffirmer notre soutien au Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Nous appelons les Burkinabè à faire du combat du chef de l’Etat le leur parce qu’il faut que la voix du Burkina Faso compte dans le concert des nations. Aujourd’hui ont lieu des manifestations dans plusieurs pays à travers le monde pour soutenir la vision idéologique de notre président. Pour ce faire, il n’est pas normal qu’un Burkinabè reste à l’écart de ces mouvements. Ceux qui hésitent, je les appelle à rejoindre le navire maintenant. Salut et paix pour les populations du pays des Hommes intègres ».

Zakaria Kagnan, président du Réseau national des jeunes pour la défense de la patrie : « nous disons non aux impérialistes »

« Nous sommes ce matin à la place de la Révolution pour exprimer notre soutien total au gouvernement du Burkina Faso pour le choix opéré pour la destinée de notre peuple. Nous remercions le grand leader, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour toutes les actions entreprises pour la souveraineté totale de notre pays et l’ensemble de l’AES. Nous disons non aux impérialistes qui viennent sous formes diverses afin de détruire les projets de développement véritables pour l’épanouissement de nos pays. Aujourd’hui, la jeunesse burkinabè est consciente des enjeux de son avenir. Ainsi, elle fera barrage aux projets funestes de l’impérialisme. Notre peuple à besoin du bonheur comme les autres. A l’endroit de tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, ils n’ont qu’à savoir que toutes les velléités ne seront que peine perdue car notre nation restera inébranlable ».

Inoussa Gantara, artiste-musicien : « il est temps que tous les Africains entrent dans la danse »

« Nous sommes là pour dire que la lutte continue avec le Président Ibrahim Traoré. A cet effet nous appelons les Burkinabè à une mobilisation verticale pour notre avenir et celui de nos descendances. Nous voulons dire non à l’impérialisme et affirmer notre souveraineté. Il est temps que tous les Africains entrent dans la danse afin que nous disposions de notre avenir comme nous le voulons.

Propos recueillis par

Evariste YODA