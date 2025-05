Journée internationale des travailleurs : l’Unité d’action syndicale remet son cahier de doléances au gouvernement

L’Unité d’action syndicale (UAS) a animé un meeting le 1er mai dernier, à Ouagadougou. Avant, elle a remis son cahier de doléances 2025 au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré.

L’Unité d’action syndicale (UAS) commémore chaque année la Journée internationale des travailleurs le 1er mai. Cette année la tradition a été respectée. En effet, l’UAS a commémoré, le jeudi 1er mai 2025 à la Bourse du Travail de Ouagadougou, cette date historique à travers un meeting. Bien avant le début du meeting, une délégation des syndicats est allée remettre le cahier de doléances des travailleurs du 1er mai 2025, au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré. Le président du mois de l’UAS, Abdoulaye Ernest Ouédraogo qui a remis la plateforme revendicative a indiqué qu’elle recense les préoccupations des travailleurs dont certaines sont contenues dans les plateformes de 2023 et de 2024 en plus de nouvelles revendications. A ce propos, il a cité, entre autres, l’augmentation des pensions des retraités, la révision de la nouvelle grille salariale des travailleurs des sociétés d’Etat, des établissements publics de prévoyance sociale et des sociétés d’économies mixtes à participation majoritaire de l’Etat ainsi que ‘’le blocage’’ de la délivrance des récépissés des syndicats. A l’occasion, le président du mois a dit nourrir l’espoir que ce cahier de doléances fasse l’objet d’un examen attentif du gouvernement. Le minis-tre chargé du Travail, Mathias Traoré a remercié la délégation de l’UAS et rassuré que les points du cahier de doléances vont être examinés avec attention. Il a aussi souhaité bonne fête au monde du travail. A l’issue de la remise du cahier, la délégation syndicale a regagné les travailleurs réunis à la Bourse du Travail pour le meeting. Dans le message à l’occasion du 1er mai 2025, lu par Abdoulaye Ernest Ouédraogo, l’UAS a fait une analyse du contexte au niveau international, régional et national et des conditions de vie des travailleurs. Le président du mois a confié que la commémoration du 1er mai 2025 offre l’occasion de réaffirmer l’importante contribution des travailleurs à la marche du pays à travers la production des richesses et la fourniture des services essentiels aux populations. A cet effet, il a interpellé les autorités sur la nécessité de reconsi-dérer ses relations avec les organisations démocratiques dont l’UAS dans le sens de construire une véritable cohésion sociale.

« Dans ce sens, il y a lieu d’associer convenablement les organisations représentatives des populations aux débats sur la vie de la Nation ainsi qu’aux grandes décisions sur la marche

du pays », a-t-il poursuivi. L’UAS a aussi demandé aux autorités à respecter les engagements pris lors de la rencontre gouvernement/ syndicat et de faire respecter les droits et libertés reconnus par la Constitution aux citoyens.

Abdoulaye BALBONE