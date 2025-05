Déforestation : le charbon écologique, une alternative prometteuse

De 2000 à 2022, la couverture forestière du Burkina Faso a diminué de 26,43 %, soit une perte annuelle de 83 584 hectares de forêt, selon les statistiques du ministère en charge de l’environnement. Parmi les principales causes figurent la coupe excessive du bois et la production de charbon de bois. A Ouagadougou, la demande en bois de chauffe et en charbon de bois est passée de 341 000 tonnes en 2000 à 567 000 tonnes en 2016. La Direction générale des eaux et forêts estime que cette demande cumulée pourrait atteindre plus de 2 140 000 tonnes entre 2024 et 2028. Face à ces chiffres alarmants, il est impératif de mettre en place des solutions pour freiner la déforestation. Le charbon écologique, également appelé charbon vert, représente l’une des alternatives viables. Découverte !

Depuis le 23 janvier 2025, Madame Fatima Sawadogo produit du charbon écologique pour sa consommation domestique. Elle a été formée par Wendkonté Djénéba Pilabré, promotrice du charbon écologique à Ouahigouya, dans la région du Nord, sur son site de 2 hectares situé au secteur 15, plus précisément à Gourga. Depuis 2023, elle a fait de la production et de la commercialisation du charbon écologique son métier.

Egalement appelé charbon bio ou charbon vert, le charbon écologique est obtenu par carbonisation incomplète des déchets biodégradables. « Le charbon écologique est fabriqué à partir de déchets. Nous valorisons ces déchets. Nous ne détruisons pas, nous faisons du recyclage et de l’assainissement », explique la promotrice. Le charbon vert est un produit issu de rebuts agricoles tels que les tiges de céréales, les rafles de maïs, la paille, les coques de bois et de karité, les résidus de charbon de bois, la jacinthe d’eau, le typha, ainsi que les peaux de bananes et d’oranges.

« On peut utiliser tout ce qui est déchets combustibles », ajoute-t-elle. Le processus de fabrication consiste à collecter la matière première, en retirer les impuretés et la faire sécher si nécessaire. Ensuite, elle est carbonisée par pyrolyse. La combustion doit être interrompue avant qu’elle ne soit complète. Une fois cette étape terminée, la matière est aspergée d’eau et broyée pour obtenir des particules raffinées selon les besoins. Pour le compactage, il est nécessaire d’utiliser des liants afin de transformer la poudre obtenue en morceaux de charbon. Ces liants permettent aux particules de poudre de s’agréger pour faciliter leur manipulation. A cet effet, on peut recourir à l’amidon de manioc, à l’argile ou à la gomme arabique. « Nous privilégions l’amidon, car il est accessible et abordable. Nous nous le procurons auprès des productrices d’attiéké à un coût réduit », précise Djénéba Pilabré. Après un mélange et un malaxage soigneux, on obtient une pâte homogène. Celle-ci est ensuite placée dans un compacteur et pressée afin de former des morceaux de charbon, prêts pour le séchage. Cette étape peut être réalisée manuellement. « Il nous faut au moins trois jours pour le séchage », confie Mme Pilabré. Le charbon écologique se conserve à l’abri de l’eau et de l’humidité. Il est conditionné dans des sacs ordinaires ainsi que dans des emballages en carton.

La matière première disponible et gratuite

Pour la collecte de la matière première, la promotrice explique qu’elle collabore avec plusieurs acteurs, notamment des menuisiers, des vendeurs de charbon et des agriculteurs. Elle travaille particulièrement avec les transformatrices d’attiéké afin de récupérer l’amidon. « Ces déchets sont souvent considérés comme inutiles, mais pour nous, ils ont une réelle valeur. Avec le charbon écologique, rien ne se perd. Tout est recyclé et valorisé », souligne-t-elle. Cette unité produit chaque semaine entre 100 et 150 kilogrammes de charbon écologique et sa production mensuelle peut atteindre 700 kg, voire plus selon la demande.

« Si nous avons une forte commande, nous pouvons augmenter notre production. Mes clients viennent principalement de Ouagadougou, de Koudougou et de Bobo-Dioulasso. Je vends le kilogramme à 250 FCFA », précise Djénéba Pilabré. Ce charbon est également fabriqué dans d’autres unités, dans les localités de Fada N’Gourma, de Korsimoro et de Ouagadougou. Il est apprécié par les restauratrices, les grilleurs et certains ménages, selon la promotrice. « Depuis que j’ai appris à fabriquer du charbon vert, je l’utilise pour ma cuisine. Il est facile à allumer, il cuit bien les aliments car sa cuisson est lente et ne dégage pas de fumée. Avec un kilogramme de charbon vert, je peux préparer ma sauce et mon riz, alors qu’avec un sachet de charbon de bois à 200 FCFA, il m’est difficile de le faire car, il se consume très vite », assure l’utilisatrice Fatima Sawadogo. Issouf Sawadogo, lui aussi formé à la fabrication de charbon écologique, en produit à domicile pour sa famille. « C’est ce que ma femme utilise pour cuisiner. Pour ma part, je prépare mon thé avec, car il brûle très lentement », confie-t-il, satisfait. Selon l’environnementaliste Josias Kaboré, le charbon vert s’allume facilement, produit très peu de fumée et constitue une énergie renouvelable qui peut remplacer le charbon de bois et le bois de chauffe. « Il ne noircit pas le fond des marmites et est moins toxique pour les utilisateurs. Il présente des avantages à la fois environnementaux, économiques et sociaux », affirme-t-il. Le charbon écologique contribue également à la préservation des écosystèmes forestiers en limitant la coupe excessive du bois de chauffe. Il participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effets de serre et favorise l’assainissement des espaces urbains grâce à la récupération des déchets. « Beaucoup l’adoptent en raison de ses bénéfices écologiques », souligne Djénéba Pilabré.

Sur le plan économique, la production et la commercialisation du charbon écologique permettent de générer des revenus à chaque étape du processus.

« C’est une activité rentable qui nous fait vivre. Grâce à la vente du charbon vert, j’emploie et paie le salaire de deux employés. De plus, en tant qu’experte, je suis régulièrement sollicitée pour des formations », relève la promotrice. Au niveau social, cette initiative contribue à la réduction du chômage, notamment chez les jeunes. Pour le directeur régional des eaux et forêts du Nord, Harouna Ouédraogo, l’usage du charbon vert aide à préserver les ressources forestières et crée des emplois verts décents. « Cela permet surtout aux femmes promotrices de subvenir à leurs besoins grâce à un travail digne », indique-t-il.

Une production toujours manuelle

Dans cette unité de production de charbon bio, plusieurs difficultés freinent son développement, notamment le manque de matériel adapté. « Ici, tout est manuel, ce qui limite notre capacité de production. De plus, en période hivernale, nous devons interrompre la production faute de magasin pour stocker la matière première collectée et d’espace dédié au séchage du charbon », précise-t-elle. Par ailleurs, le charbon bio reste encore peu connu du grand public.

« Non seulement il n’a pas encore intégré les habitudes de consommation, mais sa disponibilité et son utilisation pour certaines cuissons demeurent une préoccupation », confirme le directeur régional des eaux et forêts du Nord. Afin de pallier cette méconnaissance, la promotrice profite de ses sessions de formation pour sensibiliser et promouvoir le charbon écologique. Elle utilise également sa page en ligne pour informer le public sur cette alternative au charbon de bois. Son ambition est de mécaniser la production grâce à des équipements modernes. « Si nous y parvenons, nous pourrons offrir des emplois aux femmes déplacées internes, notamment celles impliquées dans la collecte, la transformation et la vente. De plus, nous contribuerons à la valorisation du charbon écologique, à la lutte contre la déforestation et les effets du changement climatique, tout en améliorant l’assainissement de notre cadre de vie », espère-t-elle. Elle souhaite bénéficier de mesures d’accompagnement, notamment l’acquisition de machines performantes afin de produire en plus une grande quantité et proposer un charbon écologique de meilleure qualité à un coût plus abordable pour tous.

Fleur BIRBA