Ministère de l’Enseignement secondaire: des réformes en « gestation »

Le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a tenu un Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) extraordinaire, le vendredi 25 juillet 2025, sur le thème : « Mise en œuvre des réformes au sein du MESFPT ».

Crée par décret du 1er août 2024, le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (MESFPT) aura une année d’existence dans quelques jours. Après avoir fonctionné durant cette première année sur la base de la continuité, il est temps pour le département de mettre en place de nouvelles réformes afin de se conformer aux orientations données par les premières autorités lors de sa mise en place. C’est convaincu de cela que le premier responsable du département, Boubacar Savadogo, a convoqué un Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) extraordinaire, le vendredi 25 juillet 2025, afin de réfléchir sur la mise en œuvre des réformes au sein du MESFPT.

Selon le ministre, les activités étaient déjà planifiées lors de sa prise de fonction et toute perturbation aurait ressemblé à de l’amateurisme et de l’immaturité. « C’est pour cela que nous avons calmement poursuivi les actions en cours, tout en essayant de voir dans nos différentes structures, comment et quand est-ce qu’on peut intégrer des changements. Et donc, en prélude à l’année scolaire qui va bientôt commencer, nous avons jugé opportun d’intégrer dans les activités des réformes et orientations majeures. D’où la tenue du présent CASEM », a-t-il indiqué. Pour lui, cette rencontre va permettre d’intégrer de façon réglementaire et officielle les changements voulus dans le calendrier de travail du MESFPT. « C’est maintenant que nous sommes en train d’élaborer notre ligne de conduite pour les années à venir », a-t-il déclaré.

Le ministre a par ailleurs rappelé que ces réformes se font dans le cadre des orientations reçues des premières autorités concernant son département. Il s’agit principalement, a-t-il détaillé, d’optimiser l’utilisation de toutes les ressources et de développer l’enseignement scientifique et technologique. « Quand vous arrivez par exemple dans un établissement où vous pouvez compter plus d’une centaine de salles de classe, de bureaux, de magasins, de toilettes et d’habitations, mais que vous n’avez malheureusement personne capable de faire un état des lieux objectif sur la qualité des infrastructures, il y a problème », a-t-il dénoncé. Pour lui, une telle situation n’est pas normale et c’est le lieu pour les acteurs de proposer des solutions au cours de ce CASEM.

Un bilan « positif »

Concernant la promotion de l’enseignement scientifique et technologique, le ministre Savadogo a rappelé qu’elle ne se résume pas aux sciences exactes et expérimentales. « Il ne sert à rien de donner un enseignement littéraire à quelqu’un qui est incapable de l’utiliser à bon escient », a-t-il indiqué.

Il en est de même, a-t-il souligné, lorsque l’on forme quelqu’un dans les sciences exactes et que ce sont des formules seulement qu’il ingurgite. La solution selon lui serait que la promotion de l’enseignement scientifique et technologique prenne en compte l’ensemble des sciences.

L’autre grand défi que le ministre a pointé du doigt est la formation professionnelle et technique. Pour lui, l’excellence ne doit pas seulement être la capacité d’apprendre des leçons. « Mais, elle doit être vue comme l’aptitude pour tout individu à montrer les talents naturels qu’il a », a-t-il insisté.

Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle s’est réjoui que le département ait opérationnalisé toutes les structures au niveaux central et déconcentré, en moins d’une année. A cela, il a ajouté la bonne tenue des examens scolaires relevant du MESFPT. Toutefois, il a appelé ses collaborateurs à plus de pragmatisme afin d’aider les jeunes en âge d’acquérir la connaissance pour que le Burkina soit fier de ses enfants.

Nadège YAMEOGO

Sophie ZONGO

(Stagiaire)