Mobilisation des eaux de surface: l’Etat engage près de 20 milliards FCFA pour réhabiliter 100 barrages

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement lancé, samedi 31 janvier 2026 à Gonsé dans la commune de Koubri, la campagne de mobilisation des eaux de surface, centrée sur la réhabilitation de 100 barrages répartis sur l’ensemble du territoire national. L’initiative, soutenue par l’Etat, s’inscrit dans une stratégie nationale de renforcement de la sécurité alimentaire.

Après une année agricole déjà remarquable avec un taux record de couverture des besoins céréaliers de 126,4 %, le Burkina Faso entend capitaliser ses efforts tout en renforçant les bases de son ambition de souveraineté alimentaire. Dans ce sens, le gouvernement, sous l’impulsion du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s’est engagé à remettre en état 100 ouvrages hydrauliques pour garantir une meilleure disponibilité de l’eau, avant l’arrivée de la saison pluvieuse.

Le lancement de cette campagne de mobilisation des ressources en eaux par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est intervenu, samedi 31 janvier 2026 à Gonsé dans la commune rurale de Koubri.

Le chef de l’exécutif a rappelé que les efforts ne se limitent pas à la sécurité. Ils visent aussi à atteindre l’autosuffisance alimentaire afin que chaque Burkinabè puisse manger à sa faim et que le pays soit, à l’avenir, en mesure d’exporter une partie de sa production agricole.

Le Premier ministre a également lancé un appel aux populations, à travailler main dans la main avec les entreprises responsables des travaux.

Des travaux assurés par des structures étatiques

Il leur a demandé de faire preuve d’un sens collectif de responsabilité, dans le but de lutter contre l’ensablement du barrage et de garantir que ces investissements restent durables sur le long terme. Car, cette infrastructure hydraulique, exploitée sur une superficie d’environ 100 hectares de périmètres agricoles, bénéficie à 200 exploitants dont 110 femmes des villages de Gonsé et de Nougou.

Selon le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, le Burkina Faso compte aujourd’hui 973 barrages, sans tenir compte de ceux en cours de construction. Or, parmi ces ouvrages, plus de 425 soit environ quatre sur dix se sont progressivement détériorés au fil des années, perdant une grande partie de leur capacité à retenir l’eau. Plus de 40 % des barrages du pays sont dans un état de délabrement avancé. Cette réalité, a-t-il soutenu, rend la campagne de réhabilitation non seulement opportune, mais nécessaire.

Le cout total de la campagne de réhabilitation des barrages est estimé à 20 milliards de F CFA. Le ministre chargé de l’Agriculture a fait savoir que pour son financement, le gouvernement a fait le choix de combiner ses propres ressources budgétaires via le « Projet Sécurité de l’Eau ». Pour mener à bien ces travaux, le gouvernement, selon le commandant Sombié, a mis en place une architecture institutionnelle adaptée. L’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles et la Société nationale d’aménagement des terres et de l’équipement rural, sont chargés de réaliser les travaux de réhabilitation, de confortation et de curage. Tout en remerciant le gouvernement, le chef coutumier de Gonsé, Naba Tenga a traduit sa reconnaissance aux autorités pour les efforts fournis.

Synthèse de Oumarou RABO