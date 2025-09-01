Montée des couleurs au ministère en charge de la culture: le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo note d’importantes réformes

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la cérémonie de montée des couleurs, lundi 1er septembre 2025 à Ouagadougou.

Ce lundi 1er septembre 2025 a été marqué au ministère de la Communication, de la

Culture, des Arts et du Tourisme par une cérémonie de montée des couleurs. Elle a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, en présence du personnel. Après avoir entonné le Ditanyè, les agents du ministère en charge de la communication ont prêté une oreille attentive au message du ministre.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a indiqué que la montée des couleurs donne l’occasion une fois de plus aux agents du ministère de montrer leur attachement à la mère patrie, le Burkina Faso. « Nous n’avons pas plus d’une patrie, nous n’avons qu’une seule et c’est le Burkina Faso, qui mérite que nous puissions nous engager et assumer nos fonctions, partout où nous sommes, avec responsabilité et engagement »,

a-t-il soutenu.

M. Ouédraogo a invité les agents à regarder dans le rétroviseur pour se questionner, mais aussi se rendre à l’évidence des réformes et des avancées déjà réalisées. Sur le plan de la défense et de la sécurité, le ministre chargé de la Communication a relevé une nette amélioration de la situation en 2025 avec un taux de 72,70% du territoire reconquis, contre à peine 60% en fin 2022. Sur le plan de la gestion humanitaire, il a soutenu que de nombreuses personnes déplacées internes ont rejoint leurs localités.

Le ministre Ouédraogo a noté avec satisfaction six initiatives présidentielles mises en place. Dans le domaine de la Culture et du Tourisme, il a aussi souligné d’importantes réformes. Il s’agit, entre autres, de l’institution du mois du patrimoine burkinabè, de la grande saison du tourisme interne, de la mise en place du projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas-Sankara.

En termes de perspectives, le ministre chargé de la Communication a soutenu que le dernier trimestre doit être celui de la consolidation des acquis pour l’atteinte de meilleurs résultats.

Il a fait savoir que le mois de septembre marque le 3e anniversaire de l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR II), sous le leadership du camarade Président le capitaine Ibrahim Traoré. Il a en sus annoncé quelques grands événements durant le mois de septembre à savoir l’organisation de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et de deux matchs de football importants, du Burkina Faso contre Djibouti et l’Egypte. Il a, par ailleurs, souligné que la première semaine de septembre sera marquée par le lancement à Kaya, dans la région des Kuilsé, des semaines régionales de la culture en prélude à la Semaine nationale de la culture (SNC) qui se tiendra en 2026.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE