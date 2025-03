Niger: Sortie de la 21e promotion d’élèves officiers d’active et d’élèves officiers collatéraux

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée, Salifou Mody, a présidé, jeudi 6 mars 2025, à l’Ecole de formation des officiers des forces armées nigériennes (EFOFAN) de Tondibiah, la cérémonie de consécration de la 21e promotion d’élèves officiers d’active et d’élèves officiers collatéraux du génie militaire et du service de santé des armées.

Dénommée « Promotion chef de bataillon Oumarou Tahirou » avec comme parrain, le général de corps d’armée Ahmed Mohamed, cette promotion compte 178 élèves officiers d’active dont 12 féminins. En plus des Nigériens, elle a en son sein deux élèves officiers du Burkina-Faso, deux du Cameroun, un du Congo, un de la Guinée, deux du Mali et deux du Tchad. A côté de ces élèves officiers d’active, il y a aussi 96 élèves officiers collatéraux, dont huit féminins, soit un effectif de 274. Avec cette consécration, les élèves officiers d’active acquièrent le statut d’élève officier. Face au drapeau national, ils ont confirmé leur contrat d’engagement au titre des forces armées.

Désormais, il leur sera exigé d’être intègres, courageux, déterminés, enthousiastes, compétents, désintéressés et surtout loyaux. La cérémonie purement militaire a été marquée entre autres par le port des galons des sous-lieutenants aux élèves officiers de la promotion et la remise des prix aux majors, la présentation au drapeau des trois promotions, la prestation de serment des sous-lieutenants nouvellement promus, le baptême de la 21e promotion d’élèves officiers d’active, de la 12e promotion des collatéraux et la désignation du parrain. Il a été procédé aussi aux ports des galons et Alkize aux 55 officiers collatéraux de la Garde nationale du Niger, dont trois féminins admis à faire leur formation à l’EFOFAN, depuis le 27 Juin 2024.

Le port de l’Alkize symbolise leur appartenance à une élite militaire formée à la bonne école et prête à servir la Patrie jusqu’au sacrifice suprême. Pour le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée Salifou Mody, cette cérémonie traduit l’importance de la formation dans les armées. Elle s’inscrit dans la vision des autorités du Niger qui accordent une place de choix à la formation des cadres en particulier. « En effet, une armée ne vaut que par ce que valent les hommes et les femmes qui la

composent.

C’est pourquoi, le culte de l’excellence est devenu un dogme dans nos écoles de formation militaire. L’EFOFAN, en l’occurrence, est restée fidèle à sa vocation de former des officiers au profit de nos Forces de défense et de sécurité et de celles des pays amis. Plus d’un millier d’officiers sont passés par le moule de cette école, depuis sa création », a-t-il rappelé. Le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale a, à cette occasion, prodigué des sages conseils aux jeunes éléments.

« Vous avez décidé volontairement d’embrasser le métier des armes. C’est un métier qui demande d’énormes sacrifices, en tout temps et en tout lieu. Tout au long de votre carrière, préparez-vous à subir avec humilité et patience, les exigences de ce noble métier. Ces vérités sont d’autant plus d’actualité que notre pays s’est résolument engagé dans la voie de l’affirmation de sa souveraineté, depuis le 26 juillet 2023 », a-t-il déclaré.

Suivre les pas des prédécesseurs

Ce choix résolu, fait naître, selon le général de corps d’armée Salifou Mody, de nouveaux défis tant économiques que sécuritaires. « Il vous faut donc en plus des exigences que je viens de citer être résilients à l’image de notre vaillant peuple. Le pari que nous avons pris nous sommes en train de le gagner grâce à l’engagement patriotique de tous sous la conduite du Président du Conseil national pour la

sauvegarde de la patrie, chef de l’Etat, chef suprême des armées, le général de brigade Abdourahamane Tiani. Cette quête de souveraineté nous impose un engagement sans faille », a-t-il souligné, espérant auprès de ces jeunes élèves officiers « plus de professionnalisme, plus de persévérance et plus d’abnégation dans l’accomplissement des missions qui leur seront confiées ». « Je vous invite aussi à suivre les pas de vos intrépides prédécesseurs qui ont fait et continuent de faire preuve de ténacité et d’efficacité dans leurs actions sur les différents théâtres d’opérations, en engrangeant des victoires face aux forces du mal », a-t-il ajouté.

Selon le commandant de l’EFO-FAN, le colonel M. Mahamadou Moussa Guedel, cette cérémonie de consécration solennelle intervient au terme d’une phase de formation initiale du combattant qui a débuté, le 1er novembre 2024, par un camp initial de 45 jours en milieu austère avant de rejoindre l’EFOFAN pour quarante-cinq autres jours de traditions propres à toutes les grandes écoles. « Une période qui non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, mais aussi à leur faciliter une véritable transition de la vie civile vers une vie militaire remplie de contraintes telles que les privations, l’inconfort mais qui comportera aussi des gloires, une vie de fierté et de traditions de valeurs et d’habitudes qui forment le socle de la grandeur du métier des armes », a-t-il conclu.

