27.1 C
Ouagadougou
lundi, 5 octobre 2026
spot_img
Accueil ACTUALITES Port du casque : 928 usagers contrôlés en 4 jours à Oubri

Port du casque : 928 usagers contrôlés en 4 jours à Oubri

Par
BH SIDWAYA
-
La directrice régionale de la Police nationale de Oubri, Natacha Zoungrana, a présenté, le lundi 5 octobre 2026, le bilan des quatre premiers jours de la phase répressive de l’opération « Bouclier Tête ». Du 1er au 4 octobre 2026, 928 usagers ont été contrôlés pour non-port du casque dans les provinces du Bassitenga, du Ganzourgou et du Kourwéogo.
Le casque commence à s’imposer sur les routes de la région de Oubri. Quatre jours après le début de la phase répressive de l’opération « Bouclier Tête », les premiers chiffres communiqués par la Direction régionale de la Police nationale font état de 928 usagers contrôlés pour non-port du casque. Selon la directrice régionale, Natacha Zoungrana, 767 usagers ont été verbalisés au cours de la période allant du 1er au 4 octobre. Ils ont payé une contravention de 3 000 F CFA et ont pu présenter immédiatement un casque de protection. Au total, les amendes forfaitaires s’élèvent à 2 301 000 F CFA.
Aussi, 160 engins ont été saisis et conduits en fourrière. Leurs conducteurs n’avaient pas payé la contravention ou n’étaient pas en mesure de présenter un casque. À ces saisies s’ajoute un engin mis en fourrière pour défaut de carte grise.
Toutefois, la directrice régionale de la Police nationale a souligne une évolution « encourageante » des chiffres au quotidien. « Le nombre d’usagers contrôlés pour non-port du casque est en baisse au fil des jours », a-t-elle ajouté. Cette tendance traduit, selon elle, une meilleure compréhension de la mesure par les usagers. Elle a estimé que les populations commencent progressivement à se conformer aux nouvelles exigences en matière de sécurité routière.
Mais pour les forces de sécurité, la verbalisation ne constitue pas une finalité. « Notre objectif final n’est pas la verbalisation. L’ambition est d’atteindre un taux de port du casque de 100 %. », a déclaré Natacha Zoungrana. La responsable de la Police nationale a ainsi invité les usagers des engins à deux ou trois roues à intégrer le port du casque dans leurs habitudes quotidiennes. L’appel concerne aussi bien les conducteurs que les passagers. « Cet acte simple est un bouclier qui vous protège en cas d’accident de la circulation routière », a-t-elle rappelé.

Pour la Police nationale, le respect de cette mesure constitue un enjeu majeur de prévention des traumatismes liés aux accidents de la circulation. La phase répressive de « Bouclier Tête » se poursuit donc dans les trois provinces de la région de Oubri. Les forces de sécurité entendent maintenir les contrôles afin d’amener progressivement les usagers à adopter le port systématique du casque. « La sécurité n’a pas de prix », a conclu la directrice régionale de la Police nationale de Oubri.

Djakaridia SIRIBIE

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.

ARTICLES RECENTS

ARTICLES POPULAIRES

Catégories populaires

A PROPOS DE SIDWAYA

Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.

Nous contacter: contact@sidwaya.info

SUIVEZ NOUS

© Les Editions Sidwaya 2025 - Conception: Agence UBICOM