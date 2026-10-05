Burkina-Russie : echange sur les futurs défis de la coopération

Le ministre des Affaires étrangères, le camarade Karamoko Jean Marie Traoré a reçu, dans l’après-midi du 2 octobre 2026, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Martynov.

Le diplomate russe est venu discuter de l’état de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie ainsi que des perspectives visant à renforcer et à approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. « Notre coopération se développe de manière très dynamique et se renforce. On est en train d’élaborer notre base bilatérale juridique. Il reste encore beaucoup de projets concrets à développer dans nos relations bilatérales. », a déclaré Igor Martynov. Les échanges ont également porté sur la tenue de la première session de la commission intergouvernementale de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie.

A ce sujet, l’ambassadeur russe a indiqué que cette rencontre devrait permettre aux deux parties de prendre des engagements et des décisions concrètes qui vont contribuer davantage au développement des relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. A cette audience, il a également été question de la préparation du prochain sommet Russie-Afrique, avec une forte attente quant à la participation de la délégation burkinabè à cette rencontre. Pour Igor Martynov, le sommet Russie-Afrique représente un enjeu majeur au regard des mutations et de l’évolution de la géopolitique mondiale, ainsi que les enjeux de la lutte contre le terrorisme et l’insécurité dans l’espace sahélien.

Le diplomate russe a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du développement des relations avec les pays d’Afrique et le renforcement de l’influence de l’Afrique sur la scène internationale. A l’occasion de ce sommet, il est prévu la signature d’une Déclaration finale commune ainsi que de plusieurs accords pour contribuer au développement et au renforcement de la souveraineté des pays africains, a indiqué Igor Martynov.

Le ministre des Affaires étrangères a une fois de plus saisi cette occasion pour indiquer l’appréciation positive que le Burkina Faso a, concernant ses relations avec la Fédération de Russie. Il a rassuré que le Burkina Faso est prêt pour les futurs rendez-vous de Moscou qui permettront d’une part de poser de nouveaux jalons dans la coopération entre la Fédération de Russie et le BurkinaFaso, et d’autre part entre la Fédération de Russie et le continent africain.

DCRP/MAE