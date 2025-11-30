Police municipale du Burkina Faso : 30 ans d’engagement célébrés

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a lancé officiellement les activités de la commémoration du 30e anniversaire de la Police municipale du Burkina Faso, vendredi 28 novembre 2025 à Ouagadougou.

La Police municipale du Burkina Faso a 30 ans d’existence. Ce trentenaire a été

célébré, vendredi 28 novembre 2025, à Ouagadougou. Le lancement des activités de l’évènement a été fait par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général debrigade Célestin Simporé, représentant le Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le Gal célestin Simporé a rendu hommage aux pionniers et générations successives d’autorités et d’agents municipaux qui ont bâti l’institution, devenue un maillon essentiel de la gouvernance locale. « Le gouvernement s’engage à accompagner les communes du Burkina Faso dans la consolidation des acquis et le développement des polices municipales », a-t-il dit.

Il a indiqué que cet engagement continu du gouvernement se traduira par plusieurs axes prioritaires. Entre autres, le chargé de la défense a cité la professionnalisation continue des agents à travers des formations adaptées aux nouveaux enjeux urbains, le renforcement des capacités institutionnelles, le renforcement des capacités matérielles et logistiques des unités, la promotion de l’éthique, de la discipline et du respect des droits humains dans l’exercice de leurs fonctions. Dans cette même dynamique, il a relevé le renforcement de la coordination entre les polices municipales, la police nationale, la Gendarmerie nationale et les structures communautaires locales et sécuritaires. Selon lui, ces réformes s’inscrivent dans la dynamique globale de modernisation de la gouvernance locale portée par le Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré.

Toujours servir avec loyauté et dévouement

« Elles traduisent aussi la volonté du gouvernement de bâtir des collectivités territoriales fortes, responsables et sécurisées, capables de répondre efficacement aux attentes des populations », a-t-il ajouté. Le Gal Simporé a encouragé la police municipale à approfondir ses liens avec les communautés de quartier, les organisations de jeunes, les associations de familles, les autorités culturelles et religieuses ainsi que les différentes composantes de la vie. « Cette approche participative, conjuguée à l’usage judicieux des technologies de l’information et de la communication, permettront à la police municipale d’être une force de l’ordre, de dialogue et de cohésion sociale », a-t-il soutenu.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, depuis 30 ans, la police municipale a grandi, s’est structurée, professionnalisée et a gagné en crédibilité. Il a précisé que jour après jour, les agents de la police municipale veillent sur les marchés, les rues, les espaces publics contribuant à faire régner l’ordre dans les villes. « Malgré les contraintes matérielles et sécuritaires, ils remplissent leurs missions avec courage, discipline et un sens élevé du devoir », a-t-il souligné. Maurice Konaté a donc rendu hommage à l’ensemble des policiers municipaux, pour leur dévouement, loyauté et le service rendu quotidiennement.

Le président du comité d’organisation de ce trentenaire, l’inspecteur divisionnaire de police municipale, Clément Ouongo, a souligné que le 30e anniversaire de la police municipale n’est pas simplement un moment de fête. Il est plus un devoir de mémoire, un moment d’introspection, de prospection et de projection vers un avenir plus maîtrisé, engagé et professionnel. « Il s’agit d’une occasion pour réaffirmer notre engagement à servir avec loyauté et dévouement les populations », a-t-il affirmé.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE