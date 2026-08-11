Projet d’électrification et de développement des connexions à l’électricité : désormais, 3000 F CFA pour bénéficier des branchements électriques à Réo

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières a organisé, le lundi 10 août 2026 à Réo, dans la province du Sanguié, la cérémonie de mise en exploitation officielle des infrastructures du Projet d’électrification et de développement des connexions à l’électricité (PEDECEL).

Dans sa volonté de fournir de l’énergie électrique fiable et de qualité aux populations, l’Etat burkinabè a initié le Projet d’électrification et de développement des connexions à l’électricité (PEDECEL). La mise en exploitation officielle des infrastructures de ce projet est intervenue le lundi 10 août 2026 à Réo, dans la province du Sanguié, par le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, et des collègues du gouvernement, dont Rodrigue Edasso Bayala, natif de la localité.

Selon le ministre en charge de l’énergie, pour résoudre la question énergétique, il faut agir sur plusieurs leviers à la fois. Parmi ces leviers, il y a l’augmentation de la capacité de production et le renforcement de la densification du réseau parce que l’énergie produite doit être distribuée aux utilisateurs finaux que sont les ménages et les entreprises, pour ainsi accompagner l’industrialisation du pays. « Pendant longtemps, le taux d’électrification a été plombé par des problèmes d’ordre financier.

C’est pourquoi, nous avons entrepris, à travers ce projet, de densifier le réseau, de construire davantage de lignes, de participer à l’éclairage public afin de lutter contre l’insécurité dans les centres urbains et périurbains », a-t-il fait savoir. Le ministre Gouba a ajouté qu’un système innovant a été mis en place permettant ainsi de rendre l’électricité accessible à la population.

Le directeur général de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, a indiqué que l’innovation essentielle du PEDECEL réside dans son ambition de lever l’un des obstacles majeurs à l’accès à l’électricité : le coût initial du raccordement des ménages. A l’écouter, le projet propose un mécanisme qui consiste à différer le paiement des frais d’abonnement et de raccordement, permettant ainsi un accès plus facile des ménages à l’électricité.

En effet, grâce à ce système, il faut débourser seulement 3 000 F CFA pour un abonnement et le reste du montant sera recouvré avec des facilités sur une période de 36 mois, soit 3 ans. « Dans sa configuration actuelle, le PEDECEL couvre 65 communes urbaines et rurales réparties dans 10 régions administratives du Burkina Faso.

« Des résultats concrets »

Il vise principalement à accroître la couverture du réseau de distribution et à renforcer les capacités opérationnelles de la SONABEL », a-t-il précisé. Et d’ajouter que la mise en œuvre du projet produit déjà des résultats concrets, en témoignent les résultats suivants : 10 localités mises sous tension ; 19 684 ménages raccordés au réseau électrique ; 33 kilomètres de lignes moyenne tension réalisés ; 631 kilomètres de lignes basse tension réalisés ; 56 postes de distribution HTA/BT réalisés ; 500 foyers d’éclairage public solaire réalisés.

Les réalisations sont prévues pour être réalisées jusqu’en décembre 2028 pour un coût total de 76 526 000 000 F CFA, financé par le gouvernement du Burkina Faso avec l’accompagnement de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement. Le préfet, Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Réo, Issaka Zagré, a exprimé sa gratitude au ministre de l’Energie et à ses collaborateurs ainsi qu’au gouverneur de Nando, Adama Jean Yves Béré, pour le choix de Réo pour accueillir cette importante cérémonie de mise en exploitation des infrastructures du PEDECEL. Badjou Bako, militaire à la retraite, dispose d’un branchement grâce à ce mécanisme qui, selon lui, lève un obstacle pour certaines couches de la population.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com