Au Burkina Faso, certains parkings aménagés à proximité des voies bitumées perturbent quotidiennement la fluidité de la circulation. En effet, dès qu’un véhicule manifeste l’intention de se garer, des placeurs sifflent et bloquent la chaussée, contraignant les autres usagers à ralentir voire à s’arrêter brusquement. Cette pratique,

désormais banalisée, engendre d’importants embouteillages,

accroît les risques d’accidents et complique considérablement les déplacements, tant pour les piétons que pour les conducteurs. Pourtant, la route demeure un espace partagé qui exige de tous, discipline, courtoisie et respect mutuel. Faciliter le stationnement ne doit pas se faire au détriment de la sécurité et de la fluidité du trafic. Il apparaît donc impératif que les gestionnaires de parkings, les placeurs et les automobilistes adoptent des comportements plus responsables. Si chacun a un droit sur la route, il a aussi le devoir fondamental de préserver la sécurité et la liberté de circulation d’autrui, car notre liberté s’arrête là où celle des autres commence.

Bark-wendé Sandrine TASSEMBEDO

(Stagiaire)