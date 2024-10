Promotion de l’artisanat africain : le Président du Faso lance la 17e édition du SIAO, ce vendredi

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE va procéder, ce vendredi 25 octobre, à l’ouverture officielle de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Le SIAO 2024 se tient sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Le choix de ce thème témoigne de la volonté du Gouvernement burkinabè de promouvoir l’artisanat à travers les savoir-faire endogènes avec une véritable implication des jeunes, pour créer plus d’emplois et soutenir la croissance économique de notre pays.

A l’image des éditions passées, la présente vise à renforcer le marché international de l’artisanat africain, espace dans lequel artisans et acheteurs, de divers horizons, se rencontrent pour échanger leurs expériences, négocier et vendre leurs produits.

Cette 17e édition du SIAO connaît une forte mobilisation et une grande participation des professionnels et des exposants du secteur de l’artisanat. En effet, ce sont 30 pays de tous les continents, 4 000 exposants, 150 acheteurs et visiteurs professionnels, 350 journalistes, 355 000 visiteurs grand-public qui sont attendus.

Outre les expositions- ventes, plusieurs autres activités sont prévues au cours de ce salon qui se tient du 25 octobre au 3 novembre 2024. Il s’agit, entre autres, des rencontres B to B, des réunions d’experts, des compétitions entre artisans, des animations culturelles et artistiques, l’animation d’un espace gastronomique, la nuit des artisans méritants, la réalisation d’ateliers vivants. L’innovation majeure est le « SIAO KID’S », espace dédié aux enfants dans l’optique de leur faire découvrir l’artisanat sous toutes ses formes et susciter en eux l’amour et la passion pour cet art.

Le Mali et le Niger, membres de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES) sont les pays invités spéciaux de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou. Avec le Burkina Faso, ces deux pays animeront le village de l’AES.

Direction de la communication de la Présidence du Faso