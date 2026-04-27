Banque postale du Burkina Faso: la 9e agence ouvre ses portes à Pissy

La Banque postale du Burkina Faso (BPBF) a ouvert sa 9e agence dans le quartier Pissy de Ouagadougou, le samedi 25 avril 2026. L’ambition est de se rapprocher davantage des populations afin de leur offrir des produits financiers innovants et adaptés à leurs besoins et réalités.

Dernière-née du secteur bancaire burkinabè, la Banque postale du Burkina Faso (BPBF) s’est donnée pour mission d’être une banque de proximité, résolument engagée pour l’inclusion financière des populations burkinabè. Conformément à cet engagement, elle s’est rapprochée de sa clientèle du quartier Pissy de Ouagadougou, avec l’ouverture officielle de sa nouvelle agence, le samedi 25 avril 2026, en présence des premiers responsables de la banque, des autorités locales, des collaborateurs, partenaires et clients.

Le Directeur général (DG) adjoint de la BPBF, Inoussa Sanouidi, a souligné la portée de cette nouvelle inauguration. « Cette cérémonie représente bien plus qu’un simple événement institutionnel. Elle traduit une ambition claire. Rapprocher la banque des populations et offrir des services accessibles, utiles et adaptés à leur quotidien », a-t-il confié.

Mieux, elle ouvre une nouvelle page de la présence de la BPBF à Pissy, « une page écrite avec ambition, responsabilité et la conviction que le développement commence par l’accès de chacun aux services financiers ». Désormais, les populations n’ont plus à parcourir de longues distances pour accéder à des produits d’épargne et crédits sûrs, accessibles et adaptés à tous les profils, à des solutions de financement pour soutenir l’entrepreneuriat local et les projets porteurs de croissance et à des services digitaux modernes pour fluidifier et simplifier leurs transactions. Cette inauguration se veut également l’expression de l’engagement citoyen de la banque à jouer pleinement son rôle dans la dynamique nationale de transformation structurelle de l’économie nationale, portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, visant à bâtir un Burkina plus fort, plus résilient et plus souverain.

Ce quartier, a poursuivi M. Sanouidi, dispose d’un potentiel économique et a le mérite d’avoir une institution financière qui est à son écoute. « L’ouverture de l’agence de Pissy n’est pas le fruit du hasard. Pissy est un quartier emblématique, vivant, populaire, ancré dans le cœur de notre capitale. C’est un espace de commerce, d’activités, d’entrepreneuriat et de solidarité. Sa population dynamique, ses commerçants engagés, ses artisans créatifs et sa jeunesse ambitieuse méritent un partenaire financier à la hauteur de leurs aspirations. La banque postale se présente aujourd’hui comme ce partenaire, avec humilité et détermination », a-t-il fait savoir.

Confiance, éthique, transparence, qualité de service

Ce défi, la dynamique équipe, composée de cinq compétences féminines, sous la coordination de la cheffe d’agence, Severine Ouédraogo, s’est engagée à le relever. « L’agence de Pissy se veut être bien plus qu’un simple point de service bancaire. Elle incarne notre engagement. Un engagement à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur croissance. Un engagement à soutenir les initiatives locales », a confié Mme Ouédraogo.

Elle n’a donc pas fait mystère de sa volonté de bâtir avec la clientèle une relation durable, fondée sur des valeurs, le tout avec une expérience client inédite. « Mes collaborateurs et moi, nous nous engageons à vous écouter avec la plus grande attention, à traiter chaque requête de manière singulière, et à apporter des solutions à vos besoins. Nous savons que la confiance se construit dans la durée. Elle repose sur l’éthique, la transparence et la qualité du service. C’est pourquoi nous plaçons l’humain au cœur de notre démarche », a-t-elle soutenu.

Dans la même lancée, M. Sanouidi a appelé cette équipe à s’approprier les valeurs de proximité, d’intégrité, d’innovation et d’excellence qui ont fait de la BPBF la meilleure banque de l’année par L’Economiste du Faso. Une distinction qu’il attribue aux performances de l’institution, seulement après trois années d’existence. En effet, en 2025, la banque a enregistré un total bilan de 155,6 milliards F CFA, des ressources clientèles établies à 88 milliards F CFA, 100 milliards F CFA de crédits à la clientèle et un résultat net de 605 millions F CFA, contre un résultat négatif de 819 millions en 2024. Et la politique d’extension de la banque va de pair avec cette quête permanente de la performance.

Présente dans les 45 provinces du pays avec désormais neuf agences et 45 cash points dans les agences de La Poste Burkina Faso, la banque de l’inclusion financière compte renforcer davantage sa proximité avec les Burkinabè à travers l’ouverture de cinq nouvelles agences en 2026.

Tout en se réjouissant de cette présence rapprochée de la BPBF, le représentant du chef du quartier de Pissy a souhaité plein succès à l’agence, pour le bonheur des populations.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com