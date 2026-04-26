Stand ‘’Koulouba’’ de la Présidence du Faso à la SNC 2026 : les 03 Premiers Ministres des pays de la Confédération AES, premiers visiteurs

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUÉDRAOGO a procédé, le dimanche, 26 avril 2026, à l’ouverture officielle du Stand ‘’Koulouba’’ de la Présidence du Faso, installé à la Maison de la Culture Mr Anselme-Titianma-SANON de Bobo-Dioulasso.

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Accompagné de ses homologues du Mali et du Niger et en présence des présidents d’institution, des membres du gouvernement des pays de la Confédération AES, des Ministres conseillers spéciaux et des invités de marque, le Premier Ministre a officiellement ouvert le stand ‘’Koulouba’’, symbole d’innovation et d’ouverture à la population. À ce stand dédié à la promotion des actions du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le Chef du Gouvernement burkinabè et ses hôtes ont tour à tour découvert l’espace photos, l’espace audiovisuel et la bibliothèque.

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‎Le Premier Ministre Rimtalba Jean Emmanuel OUÉDRAOGO a salué l’initiative et souligné l’importance de valoriser les actions de la première institution de la République. Après la visite guidée du stand, le Chef du Gouvernement a offert un lot de publications à chacun de ses homologues, témoignant ainsi son intérêt pour les productions de l’institution.

Au titre des publications officielles disponibles, il y a «Le Manifeste de la RPP» pour une contribution de 1 000 FCFA l’exemplaire. Dans les rayons également, le livre «Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a dit », un Recueil des discours du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ depuis son accession au pouvoir le 30 septembre 2022 à la proclamation de la RPP (1er avril 2025), pour une contribution unitaire de 15000 FCFA. Des plaquettes de présentation de l’institution ainsi que des périodiques sont offerts aux visiteurs.

À noter que l’intégralité des recettes sera reversée au Fonds de Soutien Patriotique (FSP).

Jusqu’au 2 mai prochain, le public burkinabè et de la SNC est appelé à découvrir la Présidence du Faso à travers ce stand. Vous avez audience à ‘’Koulouba’’.

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso