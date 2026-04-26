Le président de l’IPN reçoit les orientations du Président du Faso

Par
BS. Sidwaya
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Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé une audience ce samedi 25 avril, à une délégation de l’Institut des Peuples Noirs- Farafina (IPN-Farafina) conduite par son président, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla.

« Le Chef de l’État malgré son agenda très chargé a bien voulu nous recevoir, parce que l’IPN lui tient beaucoup à cœur », dit d’emblée le président de l’IPN-Farafina, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla à l’issue de l’audience.

Au cours de la rencontre, la délégation a, d’abord, fait le bilan des activités de l’IPN, au Chef de l’État, avant de recevoir ses orientations. « Il en était satisfait. Il nous a prodigués des encouragements », déclare M. KYELEM de Tambèla.

Rappelant la vision du Président du Faso, le président de l’IPN-Farafina indique que « l’IPN est un instrument révolutionnaire dont l’objectif est de contribuer à la transformation des mentalités des Burkinabè et des Peuples noirs ».

Pour lui, il s’agit de leur faire comprendre qu’ils ont leur destin en main, explique-t-il, avant d’annoncer le lancement des activités de l’IPN-Farafina dans les jours à venir.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

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