Burkina Faso: un projet de loi pour l’organisation de la réserve militaire

L’hebdomadaire Conseil des ministres s’est tenu, le vendredi 24 avril 2026, à Bobo-Dioulasso, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le Conseil a examiné plusieurs dossiers, examiné des rapports et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè conformément à la vision de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Au titre du ministère de l’Economie et des Finances, le Conseil a adopté un rapport relatif au projet de document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029, pierre angulaire de la planification économique du pays. Ce document s’inscrit dans la dynamique du Plan national de développement RELANCE. Selon le ministre Dr Aboubakar Nacanabo, l’orientation centrale est de garantir l’efficacité de la dépense publique et « faire en sorte que chaque franc dépensé puisse avoir un impact au profit des populations ». Le ministre Nacanabo indique que les projections pour 2027 annoncent une croissance de 6,1 % et une inflation maîtrisée autour de 1,5 %. Toutefois, en raison de la situation de conflit au Moyen-Orient qui pourrait affecter les hypothèses initiales, le ministre de l’Economie et des Finances reconnait la nécessité d’« une réorganisation pour que l’impact de la crise soit mieux maîtrisé et pour maintenir une croissance robuste ».

Les réservistes, un vivier patriotique pour renforcer la défense nationale

Pour le compte du ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, le Conseil a adopté un avant-projet de loi sur l’organisation de la réserve militaire. Le ministre, le général de division Célestin Simporé, explique que cette réserve vise à « structurer un vivier de réservistes immédiatement mobilisables » et à consolider le lien entre la Nation et ses forces armées tout en permettant d’adapter les dispositifs de défense aux réalités sécuritaires. Le projet prévoit le recrutement et la formation de 100 000 réservistes d’ici à fin 2026, inscrivant la Défense patriotique dans une logique de participation citoyenne. Selon le général de division Simporé, des « citoyens en âge de se battre et de défendre la Patrie seront formés et appelés aux besoins » dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire.

Direction de la communication de la Présidence du Faso