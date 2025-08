Promotion des droits des femmes : Le Réseau des Voix Essentielles du Burkina appelle à l’engagement des médias

A l’occasion de la Journée internationale de la femme africaine, le Réseau des Voix Essentielles du Burkina (RVE-BF) a rencontré, le jeudi 31 juillet 2025, à Ouagadougou, des professionnels des médias. Objectif: présenter le réseau et inviter les journalistes à s’impliquer davantage dans la promotion des droits des filles et des femmes.

Cette journée, symbolique mais porteuse d’enjeux, a été l’occasion pour le RVE-BF de sensibiliser les acteurs médiatiques sur leur rôle essentiel dans la défense et la valorisation des droits des femmes au Burkina Faso.

Selon sa présidente, Séverine Nebié, le RVE-BF regroupe 17 organisations de femmes et de jeunes filles engagées dans la défense des droits humains, en particulier ceux liés à la santé, à l’éducation, à la participation citoyenne et à la dignité.

« La Journée internationale de la femme africaine ne doit pas se limiter à une simple commémoration symbolique. Elle doit être une occasion politique et communautaire pour revendiquer des droits, mobiliser les énergies et changer les récits autour des filles et des femmes africaines », a déclaré Séverine Nebié.

Créé le 16 juillet 2023, le Réseau des Voix Essentielles Burkina Faso œuvre à renforcer l’influence des femmes et des filles dans les processus décisionnels touchant à leur santé, leurs droits et leur bien-être. Pour atteindre ses objectifs, le réseau mise sur la collaboration avec les médias, vecteurs d’opinion et relais puissants des messages de transformation sociale.

« Pour amplifier les voix des filles et des femmes, et combattre les discriminations structurelles qu’elles subissent, il est indispensable d’impliquer des alliés stratégiques, notamment les journalistes », a souligné Farida Tiemtoré, chargée de communication du RVE-BF.

Les journalistes présents ont salué l’initiative et exprimé leur disponibilité à accompagner le réseau dans ses actions de plaidoyer et de sensibilisation.

