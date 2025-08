Région de Bankui: Une femme et son enfant meurent par noyade à Dedougou

La pluie du jeudi 31 juillet 2025 a fait des dégâts à Dédougou et a entraîné des pertes en vie humaine. En effet, les eaux ont emporté une femme et son enfant. Les corps des victimes ont été repêchés par la seizième compagnie d’incendie et de secours (CIS16), de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers (BNSP), basée à Dédougou, ce vendredi 1er août 2025. Le drame s’est produit dans les bas-fonds du quartier Moundasso, situé à la périphérie Est de Dédougou.

Selon une source proche de la seizième compagnie d’incendie et de secours (CIS16), de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers (BNSP), la femme, avec son enfant au dos, a voulu traversé les eaux ruisselantes. Elle a été malheureusement emportée avec son enfant. Les deux ont perdu la vie. Leurs corps ont été repêchés dans la matinée de ce vendredi 1er août 2025.

Toujours selon la même source, d’autres personnes ont échappé belle, abandonnant leurs vélos et autres objets dans l’eau. « Nous avons repêché quatre vélos en plus des corps des victimes », a confié notre source tout en invitant la population à plus de vigilance et de prudence dans cette période de grandes pluies.

Yacouba BELEM