23e Congrès international et exposition de l’AAEA: Les activités préparatoires lancées à Yaoundé

Le Président de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA), Dr Blaise Moussa, a lancé officiellement le mercredi 30 Juillet 2025 à Yaoundé, au Cameroun, les activités marquant les préparatifs du 23e Congrès international et l’exposition de l’Association qui se tiendra du 9 au 13 février 2026.

C’est parti pour les activités marquant les préparatifs la tenue du 23e Congrès international et l’exposition de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA). Elles ont été lancées officiellement ce 30 juillet 2025, à Yaoundé, au Cameroun par le président de l’AAEA, Dr Blaise Moussa, par ailleurs, directeur général de la Camwater en présence du ministre de l’Eau et de l’Energie du Cameroun, Gaston Eloundou Essomba.

Selon le président de l’AAEA, le 23ᵉ Congrès s’annonce comme un rendez-vous continental majeur, un carrefour d’idées, d’énergies et de solutions concrètes. « Nous y attendons plus de 3 000 participants constitués de ministres, décideurs, chercheurs, start-ups, investisseurs, bailleurs de fonds et acteurs de terrain de l’Afrique et des autres continents », a-t-il indiqué. Au menu de ce Congrès, ce sont des plénières de haut niveau, un symposium sous le thème : « Eau et assainissement pour tous : des actions fortes pour l’Afrique », des ateliers techniques, des forums dédiés aux start-ups, aux jeunes, aux femmes, aux élus locaux, aux dirigeants et aux acteurs économiques, une exposition internationale des innovations du secteur et un espace d’échanges d’affaires. « Le 20 février 2025, à Kampala, en Ouganda, s’éteignaient les lampions de la 22ᵉ édition du congrès. Ce moment de clôture ouvrait solennellement la voie à la 23ᵉ édition, qui se déroulera à Yaoundé. À six mois de cet événement, nous sommes réunis pour définir nos priorités et mettre en œuvre les conditions de sa pleine réussite », a expliqué le directeur exécutif Olivier Gosso de l’AAEA.

Pour le président de l’AAEA, le succès de Yaoundé 2026 se construit dès à présent et cela repose sur la capacité à fédérer les forces autour d’un même idéal. Ainsi, « les chefs d’entreprise, les partenaires techniques et financiers sont invités à associer leurs images à cette cause qui est l’accès universel à l’eau », a-t-il souhaité. Et de poursuivre qu’en février 2026, Yaoundé ne sera pas seulement la capitale politique du Cameroun, mais incarnera l’Afrique de l’eau, debout, audacieuse et résolue. « Car ce Congrès constituera une étape essentielle sur le chemin de la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’ODD 6, dédié à l’eau et à l’assainissement pour tous », a-t-il souligné.

Synthèse de Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com

legende