Promotion des valeurs patriotiques : l’ambassade du Burkina Faso au Maroc tient ses premières journées d’immersion patriotique

L’ambassade du Burkina Faso au Maroc a organisé du 25 au 27 octobre 2025 à Rabat, la capitale marocaine, la première édition des journées d’immersion patriotique au profit des enfants du personnel diplomatique et administratif. Trois jours durant, ces enfants ont reçu des enseignements sur les valeurs de patriotisme, de citoyenneté et de civisme, conformément à la vision du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE qui est de former de citoyens nouveaux, engagés pour la Nation burkinabè.

A travers diverses thématiques comme le sens du devoir, l’attachement aux symboles de l’Etat et la préservation du bien commun, les immergés ont eu droit à un cours sur l’histoire politique du Burkina Faso portée sur le parcours et le combat des devanciers qui ont fortement contribuer à la construction de la société burkinabè.

Ils ont également eu droit à un exposé sur les initiatives présidentielles, notamment les projets stratégiques impulsés par les autorités nationales pour la défense de la patrie, la promotion du développement endogène et le renforcement de la cohésion sociale.

L’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, Son Excellence Monsieur Mamadou COULIBALY a expliqué aux enfants, la nécessité pour le peuple burkinabè de travailler pour se développer eux-mêmes, afin de mieux vivre dans leur pays.

Il les a par ailleurs exhortés, à respecter les lois et les règlements de leurs pays d’accueil, gage d’une cohésion sociale et d’un vivre-ensemble harmonieux.

Au terme de ces journées, rendez-vous a été pris pour 2026, pour les deuxièmes journées d’immersion patriotique, qui se tiendront au profit de la communauté estudiantine et de la diaspora burkinabè résidant au Royaume du Maroc.