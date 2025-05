Qualification aux techniques commandos : 121 stagiaires prêts à servir

Le Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT), le colonel Hermann Hamed Rouamba, a présidé, mardi 13 mai 2025, à Pô, une cérémonie de prise d’armes consacrant la fin de formation de qualification de 121 stagiaires aux techniques commandos.

Les Forces armées nationales du Burkina Faso se renforcent en effectif et en personnel de défense aguerris pour relever les défis que le pays traverse actuellement. En effet, le Centre national d’entraînement commandos (CNEC) de Pô, dans la province du Nahouri, a organisé une sortie de promotion de 121 stagiaires à la qualification des techniques commandos.

La cérémonie marquant la fin de cette formation a eu lieu, mardi 13 mai 2025, au sein de l’académie Georges-Namoano, sous la présidence du Chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT), le colonel Hermann Hamed Rouamba. Selon le chef de bataillon, Patrick Anicet Bado, commandant du CNEC, cette cuvée, qui est composée de 121 stagiaires, est repartie en 3 officiers pour la qualification d’instructeurs des techniques commandos, 14 sous-officiers pour la qualification de moniteurs pour la qualification des techniques commandos et 104 militaires du rang pour la qualification d’aide moniteurs des techniques commandos. Patrick Anicet Bado a souligné que cette formation, qui s’inscrit dans la vision du CEMAT en vue du renforcement des capacités opérationnelles de son personnel, fait suite à la tâche spécifique des subordonnés d’accroitre le pool des cadres et d’améliorer la qualité des formations conduites par le CENEC et de constituer de nouvelles unités d’actions commandos pour renforcer l’engagement du Centre dans les opérations de reconquête du territoire.

« Pour l’atteinte de ces objectifs, la formation s’est déroulée en deux phases », a-t-il expliqué. Détaillant le déroulé du stage, il a fait savoir que la première étape a duré trois semaines et visait à développer l’agressivité, la capacité de résistance à la fatigue ainsi que la volonté de vaincre les difficultés. « Cette étape éprouvante pour le corps, l’esprit et le moral a permis aux stagiaires de réévaluer leur propre capacité », a-t-il indiqué.

Rehausser les capacités d’actions de l’armée

Pour ce qui est de la seconde étape du stage, à entendre le chef de bataillon Bado, elle a mis l’accent sur la pédagogie de l’instruction militaire, type commandos, phase essentielle, selon lui, de la qualification. Et, d’ajouter que ce programme a été exécuté à 98%, avec honneur, par les impétrants.

« L’avènement de cette cuvée mettra le CNEC sur un pallier plus haut pour accompagner les autres unités militaires et paramilitaires et à un meilleur engagement opérationnel », s’est-il réjoui.

Selon le délégué de la promotion, lieutenant Seibou Traoré, la formation qu’ils ont reçue, au cours des six semaines en qualification en techniques commandos a été « diversifiée et pointue » avec des modules orientés vers les défis du moment. En effet, les différents modules dispensés, a-t- il relevé, leur a permis de renforcer leurs aptitudes physiques et bien d’autres connaissances. Fort de ces acquis, au nom de ses camarades, Seibou Traoré a réaffirmé l’engagement et la disponibilité de la promotion à accompagner le commandement militaire dans la défense de l’intégrité du territoire national. Le CEMAT, le colonel Hermann Hamed Rouamba, se réjouissant du bon couronnement de ce stage de qualification en techniques commandos, a indiqué qu’il s’inscrit dans la dynamique du renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes, engagées sur les théâtres des opérations. Pour lui, les modules qui ont été enseignés vont contribuer à rehausser les capacités d’actions de l’armée de terre. Ce d’autant plus que, a-t-il soutenu, la promotion sortante sera un vivier qui pourra renforcer la mise en condition opérationnelle des unités. Aux impétrants, le colonel Rouamba a souhaité qu’ils sachent mettre en pratique les connaissances acquises afin de mériter le titre et les insignes qui leur ont été donnés. « Nous avons besoin que vous appliquiez ce que vous avez appris sur le terrain », a lancé le CEMAT. La remise des attestions, un défilé des troupes et l’inauguration du mess des officiers du CNEC ont été les autres temps forts de cette cérémonie.

Soumaila BONKOUNGOU