Radié, il continuait de s’attribuer la qualité de VDP pour escroquer

Par
JK. Sidwaya
-

Z.D a comparu en matière correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, mardi 9 septembre 2025. Il lui est reproché des faits d’escroquerie qui se sont déroulés à Bobo-Dioulasso et à Solenzo courant 2024. Le prévenu est un natif de Solenzo. Il a expliqué aux juges qu’il a été recruté comme Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) en 2021. Après la formation, il a été muté à Tougan pour participer à des opérations de sécurisation du territoire. Mais à la suite des actes d’indiscipline, il a été radié des rangs des VDP en 2024. Il a souligné qu’après cette radiation, il a eu honte de repartir dans son village. En plus, il avait (…)

Yacouba BELEM

