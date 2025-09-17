Stratégie de scolarisation accélérée: plus de 6 000 enfants scolarisés dans 95 centres de résilience

La direction de la Stratégie de scolarisation accélérée /Passerelle de résilience a organisé un atelier national pour faire le bilan de la mise en œuvre de 95 centres de résilience au titre de l’année scolaire 2024-2025, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou.

Au regard de l’impact de la crise sécuritaire sur l’éducation, les autorités burkinabè, en collaboration avec les partenaires, ont jugé nécessaire de mettre en place des centres de résilience depuis 2020 afin de récupérer et scolariser les enfants hors écoles ou précocement déscolarisés. A cet effet, la direction de la Stratégie de scolarisation accélérée/ Passerelle (SSA/P) de résilience tient, les 16 et 17 septembre 2025, à Ouaga-dougou, un atelier national pour évaluer la mise en œuvre de 95 centres de résilience au titre de l’année scolaire 2024-2025. Cette rencontre regroupe les acteurs de l’éducation en

situation d’urgence et les partenaires techniques et financiers.

Selon le représentant du directeur général de l’éducation non formelle, Fidel Ouédraogo, cet atelier participe à la redevabilité du département en charge de l’enseignement.

« Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, à travers ses structures centrales et déconcentrées, est appelé à rendre compte des ressources mobilisées et des résultats obtenus auprès des partenaires comme l’UNICEF et des communautés bénéficiaires », a-t-il soutenu.

Pour lui, cet atelier va permettre de capitaliser les bonnes pratiques et renforcer la

coordination entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la SSA/P de résilience. M. Ouédraogo a signifié que les participants vont également identifier les défis rencontrés et tirer les enseignements nécessaires pour une meilleure planification des actions futures.

Fidel Ouédraogo a remercié l’UNICEF pour le soutien « indéfectible » dans la scolarisation des enfants hors écoles et en contexte de crise sécuritaire. « L’éducation constitue un pilier fondamental de la société et l’on doit adapter les pratiques pour répondre aux besoins pressants. Et c’est dans cette dynamique que la SSA/P de résilience trouve tout son sens », a-indiqué.

La directrice de la SSA/P de résilience, Marguerite Sawadogo, a confié que plus de 6 000 enfants, composés majoritairement de filles, ont été récupérés et scola-risés grâce à ces 95 centres. Elle a, en outre, expliqué que ces enfants sont soumis à une formation de 9 mois dont deux mois de formation en langues locales.

« Un financement d’environ 177 millions de francs CFA a été octroyé par le Fonds Golf pour ouvrir ces 95 centres dans huit provinces, cinq régions », a-t-elle ajouté.

Kadi RABO

Soukriya NACRO

(Stagiaire)