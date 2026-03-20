Ramadan 2026 : Les musulmans de Manga prient pour le retour de la paix

Les fidèles musulmans de Manga ont prié pour le retour de la paix et de la cohésion sociale à l’occasion de l’Aïd el-Fitr célébrée, le vendredi 20 mars 2026.

Parés de boubous pour certain avec nattes de prières et chapelets en main, des fidèles musulmans de Manga, au nombre de plusieurs, ont pris d’assaut la place de défilée du 11-décembre de Manga, situé au secteur n°5 de la ville, pour la grande prière marquant la fin du mois de Ramadan. Après 30 jours de jeûnes, de prières et d’adorations, ces hommes, femmes et enfants ont prié, à cette occasion, pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Au terme de la prière, l’Imam El Hadj Salif Ouanga, a appelé les musulmans au pardon, à la tolérance mutuelle et au vivre-ensemble. Il les a également exhortés à continuer d’exercer leur foi et à pérenniser les bonnes actions après cette période de pénitence. Au regard du contexte actuel marqué par l’insécurité, a-t-il dit, l’on a imploré Dieu qu’il ramène la paix au pays des hommes intègres. Il a souhaité que le Tout-puissant montre à ses coreligionnaires, le Ramadan prochain dans la santé et dans la paix.

La gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, à la tête d’une délégation régionale, a dit être venue communier avec l’ensemble de la communauté musulmane de sa circonscription administrative qui célèbre la fête du Ramadan. Selon elle, après 30 jours de pénitence, de prières et d’invocations pour la paix, la sécurité et le développement du pays, il était de bon ton que l’on puisse marquer une solidarité aux côtés des fidèles musulmans. « Que toutes ces prières, durant ces 30 jours, nous apportent paix, sécurité, abondance, bien-être et développement dans la région et partout ailleurs au Burkina Faso », a formulé la gouverneure Nacoulma qui a aussi exprimé toute sa reconnaissance à la communauté musulmane pour sa grande contribution à l’accalmie observée au plan sécuritaire dans le Nazinon. « Nous leur demandons de rester en alerte pour mener toujours les sensibilisations et contribuer à l’effort de paix », a-t-elle désiré. La première responsable du Nazinon a invité les fidèles musulmans à continuer à soutenir les actions du gouvernement et les initiatives présidentielles qui ont pour objectifs d’accélérer le développement du pays et de contribuer au bonheur des burkinabè. « Je souhaite une très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de la région et du Burkina Faso », a-t-elle exprimé.

Noufou Sawadogo