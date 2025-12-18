Reconnaissance du mérite agricole : 114 agents honorés pour leurs sacrifices

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a organisé une cérémonie de décoration de ses agents pour leurs services rendus à la Nation, jeudi 18 décembre 2025 à Ouagadougou.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques est reconnaissant envers ses agents pour leur engagement exemplaire et leur dévouement sans faille au service, qui ont contribué à la valorisation du patrimoine agricole au Burkina Faso. En effet, ils sont 114 agents dont 31 dans l’Ordre de l’Etalon, 34 dans l’Ordre du Mérite burkinabè, 49 dans l’Ordre du Mérite du développement rural avec agrafe Agriculture, Elevage et Pêche à recevoir les distinctions. Deux autres ont été décorés à titre posthume, respectivement dans l’Ordre de l’Etalon et l’Ordre du Mérite du développement rural. La cérémonie a eu lieu, jeudi 18 décembre 2025 à Ouagadougou.

Pour le ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, la campagne agricole 2025-2026 restera gravée comme une année de référence pour le secteur céréalier national. Selon lui, la production de céréales a franchi pour la première fois le cap des 7 millions de tonnes, avec un taux de couverture des besoins nationaux évalué à 126 %. « C’est dans ce contexte que se tient cette cérémonie pour féliciter les agents les plus méritants de l’année 2025, saluer leur engagement et les inviter à maintenir cette dynamique afin de consolider les acquis enregistrés », a-t-il souligné.

Le ministre Dicko a, en outre, confié que ce geste symbolique vise à valoriser l’excellence et à renforcer la motivation des acteurs clés du secteur. Le représentant des récipiendaires, Gustave Sanon, a fait part de l’émotion et du sens de responsabilité qui animait les bénéficiaires de cette reconnaissance. De son avis, cette distinction vient couronner des parcours professionnels entièrement dédiés à l’agriculture et au service du monde rural.

Elle constitue également une marque de gratitude à l’endroit de femmes et hommes engagés depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre des politiques agricoles du pays. « Cette distinction représente la reconnaissance collective de plusieurs années de travail, de patience et d’engagement. Nous la dédions à nos familles, aux collaborateurs et à tous ceux qui nous ont soutenus dans l’exercice de nos fonctions », a-t-il indiqué.

Le rôle stratégique de la communication reconnu

La cérémonie a également servi de cadre de faire le bilan des actions menées par le département ministériel au cours des dernières campagnes agricoles. A ce titre, le représentant des bénéficiaires a salué les résultats obtenus grâce aux efforts consentis par l’Etat, notamment en matière de mobilisation des ressources au profit des producteurs. Tout en reconnaissant ces acquis, M. Sanon a encouragé les premiers

responsables et leurs équipes à poursuivre les actions engagées.

Le Directeur de la communication et des relations presse (DCRP), Youssouf Sawadogo, qui a été élevé au garde de Chevalier de l’Ordre du Mérite du développement rural avec agrafe Agriculture, a insisté sur le caractère « collectif » de cette distinction. Il a tenu à associer à cet hommage, toutes les équipes qui, au quotidien, contribuent à la mise en œuvre d’une communication institutionnelle efficace et cohérente. « Je salue le professionnalisme des communicants du secteur rural, ainsi que de l’ensemble des acteurs qui œuvrent souvent dans l’ombre, à la valorisation et à la promotion des actions gouvernementales en matière agricole.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte marqué par des résultats agricoles historiques », s’est-il réjoui. Le DCRP du ministère en charge de l’agriculture a rappelé que, conformément à la vision des autorités, la souveraineté alimentaire n’est plus une option pour le Burkina Faso, mais une exigence nationale. Dans ce cadre, il a insisté sur le rôle stratégique de la communication et appelle à fédérer les énergies et à favoriser l’appropriation des initiatives publiques par les producteurs.

Oumarou RABO