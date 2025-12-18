Se battre ou périr !

Sous mes pieds nus qui s’enfoncent dans la boue, la terre m’étreint

Je crie au secours entre les détours de mon ultime parcours, en vain

Autour du sable qui avale, un héros me jette des guirlandes en papier

Mes doigts effleurent la corde de sauvetage, je souris ahuri, au pompier

Autour de la scène qui attire les badauds, la foule chantait en pleurant

Elle scandait l’hymne des braves au pied du géant qui happe les titans

Derrière le mur de curieux, marche en rangs serrés une horde de la Légion

Face à l’honneur à prendre ou à rendre, les baroudeurs marchent à reculons

Les pompiers s’activent dans un branle-bas de combat avec tout une armada

Les miens dans la foule tendent la main loin de la houle en criant : « abracadabra » !

Mais l’antidote de mon sort sous scellé n’est pas une bribe de formule magique

Et j’entends la litanie des chapelles entonner les complaintes des épopées tragiques

Sur ma tête rasée sans crête, les vautours du bourg font déjà la ronde du festin

Dans le creux de la sangsue qui m’aspire, je nargue avec rage la cage du destin

Je fredonne dans la boue le cantique des pères téméraires de nos terres austères

Et par ma voix, je prends ma croix avec foi sans me laisser abattre par la Chimère

Puis soudain, un preux bambin à tout crin ose s’approcher de la gueule du trou

Il marche dans la boue jusqu’au cou et me tend un bout de sa main de fou

Un autre coquin galopin lui emboite le pas et se jette dans le bourbier sans remords

Et un autre et un autre ; et la foule devient mon recours le plus sûr et le plus fort

Tant que la fratrie meurtrie restera au bord du bourbier pour pleurer le sort du guerrier

Tant que la détresse du faible n’aura d’écho dans la forteresse assoupie des templiers

Tant que le sommeil des braves n’aura de rêve que le tumulte de l’épouvante sans trêve

Tant qu’il y aura un seul homme digne debout, il faudra venir à bout de l’ennemi qui crève

Clément ZONGO

