Regards croisés sur le cinéma : de Shanghai à Ouagadougou

Alors que la 18e édition du Festival international du film de Shanghai s’apprête à ouvrir ses portes, le regard du monde cinématographique se tourne de plus en plus vers la Chine. Ces dernières années, le cinéma chinois s’est affirmé comme une industrie majeure à l’échelle internationale, grâce à ses productions ambitieuses, ses progrès techniques et son influence croissante dans les grands festivals mondiaux.

Dans ce contexte d’intensification des échanges culturels, au mois de mai, une délégation composée de 22 professionnels des médias du Burkina Faso a effectué une visite en Chine, dans le cadre d’un séminaire de formation et d’échanges. L’objectif de ce séminaire a été de renforcer la compréhension mutuelle et d’encourager la coopération bilatérale dans le domaine des médias et du cinéma.

En tant que journaliste de CGTN Français, j’ai eu l’opportunité d’accompagner cette délégation lors de son séjour à Qingdao, à l’est de la Chine, où plusieurs lieux emblématiques de l’industrie cinématographique ont été visités. À cette occasion, j’ai pu m’entretenir avec M. Yacouba Bonkoungou, responsable de la communication et des relations publiques du FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou).

Le séjour à Qingdao a été pour M Bonkoungou une occasion d’apprécier de plus près l’évolution du cinéma chinois. « Cette visite nous permet de voir un certain nombre de choses qui entrent en ligne de compte de la conception que nous avons de l’évolution du cinéma dans le monde. Pour nous, c’est déjà de voir sur le plan technique comment les choses évoluent. Et j’avoue qu’ici en Chine, nous avons véritablement vu que la Chine est à la pointe de l’évolution », a-t-il confié. Il a dit avoir été impressionné par le China Movie Metropolis, l’un des plus grands complexes cinématographiques d’Asie, capable d’accueillir plusieurs productions en simultané. Ce site emblématique de Qingdao a servi de décor à plusieurs superproductions internationales telles que The Great Wall, Pacific Rim: Uprising ou encore The Wandering Earth, témoignant du rôle croissant de la Chine dans la chaîne de production cinématographique mondiale.

Concernant la coopération sino-africaine, M. Bonkoungou a souligné que le cinéma est un témoignage de la vie des individus et également une projection des peuples pour leur avenir. « C’est un instrument de conscientisation et de projection. Il y a beaucoup de similitudes entre le cinéma qui se pratique ici (en Chine) et sur le continent africain. En ce sens qu’il y a un certain nombre de valeurs qui sont partagées par les populations, notamment les valeurs de travail, les valeurs d’honnêteté, les valeurs de don de soi ainsi de suite. Alors pour nous, il s’agit de voir comment on renforce la collaboration dans le cadre de la réalisation des films pour partager les ambitions pour les peuples », a-t-il déclaré.

Il a affirmé que le FESPACO est absolument ouvert pour accueillir les productions chinoises, offrant une section hors compétition ouverte aux films du monde entier, ce qui permettra aux films chinois de trouver un public africain. « Pour promouvoir également les valeurs du Burkina et de l’Afrique. Je pense que la Chine est une merveilleuse plate-forme pour promouvoir également les valeurs de l’Afrique et notamment du Burkina. Parce que comme on a pu le constater, le cinéma chinois est au centre de l’industrie cinématographique mondiale. C’est pour nous donc une occasion de pouvoir faire voir à tout le monde ce qui se produit au Burkina Faso, ce qui se produit sur le continent africain », a indiqué M. Bonkoungou.

Par Xiao Sujie de CGTN Français