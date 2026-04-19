Région de Yaadga: le Premier ministre présente ses civilités à Naaba Kiiba

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, le vendredi 17 avril 2026, dans la région de Yaadga pour une visite de travail de 48 heures.

A son arrivée, le chef du gouvernement a présenté ses civilités à Sa Majesté Naaba Kiiba. Un égard qui réaffirme l’importance qu’accorde le gouvernement aux autorités coutumières dans la consolidation de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Le Premier ministre a présidé par ailleurs, en cette soirée du 17 avril, la cérémonie de lancement de la IVe édition du Mois du patrimoine burkinabè. Le 18 avril 2026, le chef du gouvernement a procédé également, au lancement de la conférence régionale du gouvernement organisé par le Service d’information du gouvernement (SIG).

DCRP/Primature