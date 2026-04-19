Conférences régionales du gouvernement : le Premier ministre lance l’édition 2026 à Ouahigouya

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé les conférences régionales du gouvernement, le samedi 18 avril 2026, à Ouahigouya, chef-lieu de la région de Yaadga.

Gouverner ne consiste pas seulement à agir mais aussi à expliquer, rendre compte, écouter et ajuster. C’est convaincu de cela que le gouvernement burkinabè avec à sa tête le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a entrepris d’animer des conférences régionales afin de présenter les actions menées, d’exposer les réformes engagées, de partager les perspectives, et recueillir les observations, critiques constructives et propositions des populations dans l’optique de construire un Burkina fort, souverain, responsable et proche de son peuple. C’est Ouahigouya chef-lieu de la région de Yaadga qui a accueilli le lancement officiel de ces conférences. Les principaux résultats engrangés en trois années de gouvernance du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) II ont été présentés aux participants.

Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a noté des avancées significatives dans la reconquête progressive du territoire national avec 74% du territoire sous contrôle des Forces combattantes burkinabè. Il a rappelé que la restauration de l’autorité de l’Etat demeure une priorité absolue de son gouvernement.

Au niveau politique et institutionnel, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a mentionné des réformes structurantes engagées afin de bâtir une administration plus efficace, plus rationnelle et davantage orientée vers les résultats. « Sur le plan économique et social, des mesures fortes telles que la réforme du Code minier, la réorganisation de certains secteurs clés et le soutien accru à la production nationale ont été prises », a-t-il ajouté.

Dans le domaine agricole, l’Offensive agropastorale et halieutique a permis d’atteindre des performances inédites, traduisant l’engagement ferme du gouvernement en faveur de la souveraineté alimentaire, foi du Premier ministre.

Des résultats mesurables et observables

Loin d’être des slogans, le chef du gouvernement a noté que ces résultats sont mesurables et observables, signe que le Burkina nouveau est en marche. Il a toutefois noté que ces résultats ne sont pas seulement le fruit des efforts du gouvernement mais aussi des sacrifices consentis par les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), les travailleurs des villes et des campagnes, les producteurs, les femmes, les jeunes et l’ensemble du peuple.

Il a salué la mobilisation exceptionnelle autour du Fonds de soutien patriotique, l’engagement des VDP, l’adhésion aux initiatives de développement qui démontrent que le peuple a compris l’enjeu historique du moment.

Pour sa part, le gouvernement, a-t-il assuré, est disposé à écouter et intégrer les idées pertinentes qui seront recueillies dans le cadre de cette conférence dans la conduite de l’action publique.

Pilotée par le Service d’information du gouvernement (SIG), les conférences régionales constituent selon son coordonnateur, Jérémi Sié Koulibaly, un cadre privilégié d’échanges directs entre les membres du gouvernement et les forces vives des régions. Il a noté qu’il s’agit d’un outil stratégique de communication publique et de gouvernance participative, permettant de rapprocher l’action gouvernementale des citoyens, d’expliquer les réformes engagées et de présenter les résultats obtenus. Toute chose qui va permettre, a-t-il dit, de renforcer le dialogue entre les autorités et les populations.

Le coordonnateur du SIG a exprimé sa profonde gratitude au Premier ministre pour avoir réaménagé son agenda afin de présider ces échanges avec les populations du Yaadga. Il a réaffirmé l’engagement du SIG à accompagner durablement l’action gouvernementale à travers une communication structurée, accessible et orientée vers les résultats

Nadège YAMEOGO