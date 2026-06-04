Atelier Luban : Un joyau de sagesse au service de la coopération internationale 

Lors de leur séjour dans la ville de Tianjin, les journalistes africains participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) ont touché du doigt les racines de la formation professionnelle en Chine à travers la visite de l’Atelier Luban, un modèle éducatif devenu une référence mondiale en matière de formation technique et de coopération internationale.

Dans sa politique de coopération, la Chine adopte cette sagesse orientale qui est d’« apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson ». C’est dans cet esprit que s’inscrit la création de l’Atelier Luban. Il a pour objectif prioritaire de renforcer la formation des compétences techniques et de favoriser la compréhension mutuelle entre les nations.

Luban dont l’origine se trouve dans la ville de Tianjin située dans le nord-est de la Chine. L’Atelier Luban est en effet une marque célèbre créée par la Chine pour les échanges humains et la coopération internationale en éducation professionnelle entre la Chine et l’étranger.

Son nom vient de Luban, grand artisan de l’antiquité chinoise, symbole de savoir-faire exceptionnel et d’une haute déontologie professionnelle. Il a conçu de nombreux outils de menuiserie, des dispositifs mécaniques et des techniques de construction.

Dans le cadre de la construction de haute qualité de l’initiative « La Ceinture et la Route », l’Atelier Luban est un projet d’enseignement concret construit à l’étranger par des établissements chinois et étrangers, sur le modèle de coopération inter-établissements et d’intégration industrie-formation. Il partage avec le monde le modèle pédagogique, les normes professionnelles, les équipements techniques et les ressources de l’éducation professionnelle chinoise, et forme des talents qualifiés dont les pays partenaires ont besoin pour leur développement économique et social.

L’Atelier Luban bénéficie de la grande attention des chefs d’État du monde entier. Depuis 2018, le Président chinois Xi Jinping a donné à plusieurs reprises des consignes importantes à propos de l’Atelier Luban. Il a indiqué notamment qu’il doit proposer une formation professionnelle aux jeunes, former davantage de talents qualifiés et préparer des ambassadeurs de l’amitié entre les peuples.

En tant que bien public international au service de l’initiative « La Ceinture et la Route » et action majeure pour construire une communauté de destin pour l’humanité, l’Atelier Luban fonctionne selon des normes unifiées et rigoureuses. Grâce à la coopération entre établissements, entreprises et administrations chinois et étrangers, il intègre sa formation diplômante dans le système éducatif national des pays partenaires et forme des talents techniques.

Un véritable navire d’amitié

Pour la formation professionnelle, il propose des cours spécialisés aux entreprises locales pour soutenir le développement socio-économique. Son innovation majeure repose sur le modèle pédagogique EPIP (Ingénierie – Pratique – Innovation – Projet), qui privilégie la résolution de problèmes concrets en situation réelle. D’une part, des cas et environnements professionnels sont intégrés à l’enseignement pour développer les compétences pratiques et favoriser un emploi de qualité des étudiants. D’autre part, des formateurs étrangers viennent se perfectionner en Chine puis retournent enseigner dans leur pays, pour former ensemble les talents locaux nécessaires. Ces pratiques ont abouti à la définition d’une marque, deux fonctions, trois voies, quatre significations et cinq principes de l’Atelier Luban.

L’Atelier Luban privilégie une construction de haute qualité et un développement approfondi. Il a élaboré des normes de construction, d’équipement et d’évaluation, et perfectionne sans cesse ses modalités de mise en œuvre. Des instances spécialisées comme le comité d’experts et l’alliance des Ateliers Luban garantissent la qualité des projets.

À ce jour, la Chine a créé 38 Ateliers Luban dans 32 pays en Asie, Europe, Afrique et Amérique. En Afrique, l’Atelier Luban s’est développé en taille et en notoriété, offrant un modèle de partage des compétences pour les pays du Sud global. Intégré aux résultats du Forum de coopération Chine-Afrique, il compte 17 établissements couvrant toutes les régions du continent.

L’Atelier Luban constitue un véritable navire d’amitié qui porte les établissements chinois et étrangers vers une coopération gagnant-gagnant.

Elle incarne la pensée : « L’amitié entre les nations naît de la proximité entre les peuples, et celle-ci naît de la communion des cœurs ». Elle prouve que, quelle que soit la distance, un pas courageux et une volonté commune permettent de cheminer ensemble vers le développement partagé et un avenir paisible et harmonieux.

Ville berceau et origine de l’Atelier Luban, Tianjin apporte une contribution majeure aux échanges et à la coopération internationale en éducation professionnelle. A travers l’Atelier Luban, elle démontre que la formation professionnelle peut devenir un puissant moteur de développement industriel, de coopération internationale et d’échanges interculturels.

Nadège YAMEOGO